Серверы «Инферит Техники» подтвердили совместимость с решением Sharx Storage 2.x для хранения данных

Компании «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и ООО «Шаркс Датацентр» объявляют о подтвержденной совместимости серверного оборудования Inferit серий RS208, RS212, RS216 и RS224 с программным обеспечением Sharx Storage 2.х. Это дает рынку новое российское решение для хранения данных и отвечает стратегии развития ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Полученный сертификат совместимости открывает широкие возможности для заказчиков при построении надежных и высокопроизводительных систем хранения данных на базе отечественного аппаратного и программного обеспечения.

Что обеспечивает совместное решение

Широкий выбор конфигураций. Линейка серверов Inferit серий RS208, RS212, RS216 и RS224 позволяет подобрать оптимальную аппаратную платформу под любую специфику и масштабы задач хранения данных.

Гибкость управления хранилищем. Программное обеспечение Sharx Storage 2.х предоставляет широкий набор инструментов для администрирования, мониторинга и оптимизации хранения данных, снижая затраты на внедрение и сопровождение.

Отечественная вычислительная платформа. Использование высокотехнологичного серверного оборудования «Инферит Техники» гарантирует технологическую независимость и устойчивость инфраструктуры.

Соответствие требованиям регуляторов. Продукты компаний входят в реестры Минпромторга и Минцифры, что существенно упрощает интеграцию решений в государственные и корпоративные проекты.

«Сертификация совместимости Sharx Storage с серверными платформами «Инферит Техники» расширяет спектр доступных отечественных решений для наших заказчиков. Интеграция нашего программного обеспечения с высоконадежным серверным оборудованием позволяет создавать отказоустойчивые системы хранения данных, отвечающие самым строгим стандартам производительности и технологической независимости», — сказал Алексей Кутачев, директор технического департамента ООО «Шаркс Датацентр».

«Совместимость наших серверов с Sharx Storage 2.x позволяет заказчикам создавать единый, сбалансированный программно-аппаратный комплекс. Серверы Inferit серий RS208–RS224 обеспечивают стабильную производительность и корректную работу всех модулей системы хранения данных, что снижает трудозатраты на развертывание и сопровождение инфраструктуры», — отметил Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).