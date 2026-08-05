Red Security: Хабаровск попал в тройку лидеров по количеству DDoS-атак в ДФО

Компания Red Security, входящая в группу МТС, представила итоги исследования киберугроз в отношении Дальневосточных компаний. В первом полугодии 2026 г. организации региона подверглись почти двум тысячам DDoS-атак. По этому показателю Дальний Восток оказался на четвертом месте среди федеральных округов.

Наиболее активно злоумышленники атаковали организации во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске. Почти половина (40%) атак пришлось на апрель и май. По мнению аналитиков, это может указывать на политическую мотивацию хакеров, которые часто стараются приурочить атаки к важным государственным праздникам.

Чаще всего целями DDoS-кампаний становились компании из сфер информационных технологий и здравоохранения. Также специалисты Red Security впервые в регионе зафиксировали повышенную хакерскую активность в отношении предприятий авиационной отрасли.

Одновременно с количеством угроз выросла и их интенсивность. Средняя мощность DDoS-атак увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее мощная атака в пике достигла 555 Гбит/с и была направлена на медицинскую организацию, а самая продолжительная длилась более 30 часов.

«DDOS-атака – это удар по доступности ресурсов: сайты и сервисы перестают отвечать, клиенты не могут сделать заказ или получить услугу. Для бизнеса это оборачивается не только прямыми убытками от простоя, но и репутационными потерями – люди теряют доверие. Мы советуем подходить к защите комплексно: оценить свои слабые места, проверить инфраструктуру, обучить сотрудников и настроить технологическую защиту. У каждой компании свои возможности – кто-то справится внутренней командой, кому-то удобнее привлечь внешних экспертов. Главное – не забывать о превентивных мерах, потому что цена вопроса слишком высока», – сказал директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.