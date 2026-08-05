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«АльфаСтрахование» запустила продукт «КиберПросто» для малого и среднего бизнеса

«АльфаСтрахование» запустила «коробочное» решение по киберстрахованию для предприятий малого и среднего бизнеса – «КиберПросто» – без аудитов и с быстрой выплатой. О этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

По оценкам Positive Technologies, Kaspersky и Solar, до 96% кибератак на компании сегмента МСБ приходится на вирусные заражения, программы-шифровальщики и DDoS-атаки. При этом именно финансовые потери возникают у бизнеса не в момент кибератаки, а после нее, в связи с ее последствиями. Существенных затрат требуют восстановление данных и ИТ-инфраструктуры, привлечение профильных специалистов, а также простой бизнеса и связанная с ним потеря выручки.

Для небольших компаний такие инциденты могут привести к остановке ключевых бизнес-процессов. Недоступность сайта, CRM-системы, бухгалтерских сервисов или интернет-банка зачастую означает не только дополнительные расходы, но и прямые финансовые потери.

Новая программа ориентирована на наиболее распространенные убытки от киберинцидентов. Страховое покрытие включает расходы на ликвидацию последствий атаки, восстановление программ и данных, убытки от перерыва в деятельности, хищение денежных средств через системы дистанционного банковского обслуживания, а также расходы на юридическую защиту для руководителей компании.

Особенность программы – доступная цена, простое оформление и быстрая выплата без лишних документов.

«Если раньше защита от киберинцидентов воспринималась в основном как задача крупных компаний, то сегодня с их последствиями регулярно сталкиваются предприятия малого и среднего бизнеса. Эти компании в большей степени подвержены массовым атакам, которые приводят к простою и дополнительным расходам на восстановление инфраструктуры. Поэтому мы сделали простой и понятный продукт, купив который компании получают качественную IT-поддержку и возмещение расходов. Главное отличие от того, что уже есть на рынке – быстрая выплата за 5 дней с минимальным пакетом документов. По сути клиент просто заполняет форму заявления и получает деньги», – сказала Алина Малышева, руководитель управления страхования финансовых рисков "АльфаСтрахование".

Программа предусматривает несколько вариантов страхового покрытия стоимостью от 50 до 100 тыс. руб. за годовой полис.

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