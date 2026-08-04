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«Одиссея» Нолана вызвала в России волну интереса к оригинальной поэме и мифам Древней Греции

Новый эпический боевик сценариста и режиссера Кристофера Нолана «Одиссея», основанный на одноименной поэме Гомера, стал одной из самых обсуждаемых кинокартин по всему миру. В России еще перед стартом неофициального проката лента уже вдохновила жителей страны на прочтение оригинала, изучение мифологии и греческого языка, выяснили аналитики «МегаФона» и сети книжных магазинов «Читай-город». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Россияне стали особенно активно интересоваться картиной на неделе с 8 по 14 июля, в преддверии мировой премьеры. Число пользователей, зашедших на официальный сайт «Одиссеи», оказалось в восемь раз выше, чем в среднем за предыдущие недели. На неделе с 21 июля сайт стали посещать реже, чем в пиковый период, однако показатель всё ещё оставался в полтора раза выше относительно первой недели месяца.

При этом продажи «Одиссеи» Гомера в сети «Читай-город» начались еще весной. По сравнению с аналогичными месяцами 2025 г. в апреле продажи увеличились на 35%, в мае — на 116%, в июне на 159%. А в июле, когда состоялся премьерный показ и начался прокат, продажи поэмы выросли на 254%. Таким образом, за лето «Одиссею» приобретали на 198% чаще относительно лета 2025 г. По данным аналитиков сети книжных магазинов, общие продажи всех произведений Гомера увеличились на 125% год к году.

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Зрителей фильм вдохновил не только на прочтение поэмы. В последнюю неделю июля число пользователей сайтов, посвященных древнегреческим мифам и их исследованию, выросло на 46% по сравнению с предыдущей неделей, а объём мобильного интернет-трафика на этих ресурсах увеличился более чем в четыре раза.

В целом мужчины проявляли интерес к античной тематике чаще женщин: на них пришлось 62% пользователей. Активнее всего материалы о фильме и античной мифологии изучали россияне в возрасте 35–44 лет. На них пришлось более 40% всей аудитории тематических ресурсов. Еще 24% составили пользователи от 25 до 34 лет, а 16% — от 45 до 54 лет. Наибольший интерес к ресурсам проявили жители Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга. В топ-5 также вошли Ростовская и Самарская области.

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