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«Философт» представила очередные обновления «Мажордома» для УК и жителей

Компания «Философт» выпустила обновление цифровой платформы «Мажордом». Новая версия включает изменения для управляющих компаний и жителей, направленные на автоматизацию повседневных процессов и повышение удобства использования сервисов. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Одним из ключевых обновлений стала автоматизация работы с публикациями. Теперь при закреплении новости можно сразу указать дату и время, когда она автоматически перестанет отображаться первой в ленте. Это позволяет поддерживать список новостей актуальным без ручного контроля.

Еще одно важное изменение касается работы с чатами. Для заказов маркетплейса появился фильтр «Мои», который позволяет быстро находить переписки по собственным заказам. Кроме того, обновлена логика отображения заявок: теперь в списке отображаются только те заказы и заявки, где сотрудник является исполнителем или постановщиком.

Для управляющих компаний также появилась возможность массового импорта камер видеонаблюдения. Вместо поштучного добавления устройств можно загрузить сразу несколько камер с помощью XLSX-шаблона, а при обнаружении ошибок система сформирует соответствующий отчет.

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Обновление затронуло и мобильное приложение. На этапе приемки квартиры пользователи теперь могут заранее просматривать и скачивать документы, загруженные застройщиком. Кроме того, в конструкторе сценариев умного дома появилась возможность менять порядок условий и действий с помощью перетаскивания, а пользователям iOS больше не требуется повторно проходить авторизацию после обновления приложения или его повторного открытия на том же устройстве.

Также в новой версии доработаны разделы «Привилегии» и «Аналитика», расширены возможности реестра «», улучшено отображение комментариев по заказам и реализован ряд исправлений, затронувших работу маркетплейса, оплаты, квитанций, заявок, карточек домов, чатов и других модулей платформы.

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