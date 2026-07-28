«Датарк» и «ТекФорс Инжиниринг» запустили модульный ЦОД для месторождения в Якутии

Компания «Датарк» совместно с системным интегратором «ТекФорс Инжиниринг» реализовала проект модульного центра обработки данных для нефтедобывающей компании в Якутии. Новый МЦОД предназначен для быстрого создания ИТ-инфраструктуры в рамках концепции «Мобильный штабной комплекс» и позволяет ускорить начало работ по освоению месторождения. Об этом CNews сообщил представитель «Датарк».

Модульный ЦОД Datark Optimod рассчитан на шесть серверных стоек с максимальной мощностью ИT-нагрузки до 55 кВт, в том числе 5 OCP-стоек. Для повышения отказоустойчивости в инфраструктуру включена система бесперебойного питания с резервированием по схеме N+1.

Решение адаптировано для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Чтобы предотвратить проседание сооружения в условиях замерзших грунтов и минимизировать риски, связанные со снежными заносами, модуль был установлен на свайное основание и поднят на высоту 1,5 м. Конструктив МЦОД имеет необходимую толщину утепления, а система охлаждения укомплектована низкотемпературными комплектами, разработанными и запатентованными компанией «Датарк». Они обеспечивают стабильную работу инженерных систем при температуре до –60 °C. Для защиты от обледенения наружные блоки кондиционеров оснащены специальными колпаками.

«Для нас было важно обеспечить комплексную реализацию проекта с учетом требований промышленной площадки, сложной логистики и условий Крайнего Севера. Особое внимание уделялось надежности инженерных систем и готовности объекта к стабильной работе на удаленном месторождении. В результате заказчик получил модульный ЦОД с необходимой инфраструктурой для размещения критически важных ИТ-систем», — отметил менеджер по работе с корпоративными клиентами «ТекФорс Инжиниринг» Евгений Новожилов.

Как рассказала менеджер проекта компании «Датарк» Ксения Проничева, МЦОД был смонтирован в рекордно короткие сроки. Вместо запланированных двух недель команда ввела объект в эксплуатацию всего за шесть дней: «Модульный ЦОД прошел несколько этапов испытаний: сначала на производстве, а затем на промышленной площадке, куда его доставили на вездеходных машинах. Тестирование показало, что объект функционирует стабильно и без сбоев, он полностью готов к интеграции в ИТ-контур предприятия».

Реализация проекта позволила заказчику получить готовую инженерную инфраструктуру для размещения критически важных ИТ-систем непосредственно на производственной площадке.