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В аэропорту Шереметьево внедрили систему «умной» парковки на базе ИИ

В терминале В международного аэропорта Шереметьево введена в эксплуатацию система управления парковочным пространством Co-Parking. Проект, реализованный компаниями «Видеоглаз» и «Код Открытий», охватывает более 800 машиномест и направлен на цифровую трансформацию инфраструктуры аэропорта. Об этом CNews сообщил представитель «Видеоглаза».

Использование технологий ИИ позволило достичь рекордных показателей: на сегодняшний день загруженность парковки составляет 97%. При этом на этапе внедрения разработчикам удалось в три раза сократить расходы на прокладку кабельных сетей, что существенно оптимизировало общие затраты на проект.

Система Co-Parking предлагает пользователям и администрации ряд цифровых сервисов: мониторинг занятости мест в режиме реального времени через специальный дашборд; автоматизированный контроль за нарушениями и упрощенное администрирование штрафов; функцию быстрого поиска местоположения автомобиля для пассажиров.

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Внедрение интеллектуальной системы не только повысило лояльность клиентов за счет удобного сервиса, но и улучшило финансовые показатели аэропорта. Рост доходов обеспечен как за счет высокой оборачиваемости парковочных мест, так и благодаря эффективной фиксации нарушений правил парковки.

В конце 2024 г. система была внедрена в терминал С и по предварительным результатам уже сократила поиск парковочного места на 35%.

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