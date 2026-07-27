«Авито Подработка»: назван топ-регионов с наибольшими вознаграждениями за подработку

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные платформы за первое полугодие 2026 г. и определили топ-регионов с наиболее высокими предлагаемыми вознаграждениями за подработку. В пятерку лидеров вошли Московская область, Тюменская область, Республика Мордовия, Свердловская область и Красноярский край. Во всех этих регионах наблюдается устойчивый спрос на временный персонал со стороны промышленных, логистических и сервисных предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Московская область заняла лидерскую позицию в рейтинге регионов по уровню вознаграждений за подработку — здесь исполнителям в среднем предлагали 49,46 тыс. руб/мес. Высокие ставки в регионе объясняются концентрацией предприятий торговли, общественного питания, которые регулярно нуждаются в привлечении временного персонала. Наиболее заметный рост показали предложения для поваров — количество вакансий увеличилось на 19% год к году, а среднее вознаграждение для специалистов этого направления достигло 63,62 тыс. руб/мес

Второе место заняла Тюменская область со средним предлагаемым вознаграждением 48,2 тыс. руб./мес. Регион отличается высокой деловой активностью благодаря развитию потребительского рынка, что поддерживает спрос на временный персонал. Наиболее заметную динамику продемонстрировали предложения для работников торгового зала: их количество увеличилось на 29%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 26,81 тыс. руб/мес.

На третьей строчке расположилась Республика Мордовия, где среднее предлагаемое вознаграждение за подработку достигло 47,34 тыс. руб/мес. Одним из факторов спроса на временных исполнителей остается развитие транспортно-логистической инфраструктуры региона. Лидером по росту числа предложений стали водители-экспедиторы: показатель увеличился на 25%, а среднее предлагаемое вознаграждение для них составило 76,12 тыс. руб/мес.

Четвертое место заняла Свердловская область со средним предлагаемым вознаграждением 47,02 тыс. руб/мес. Регион остается одним из крупнейших промышленных и логистических центров страны, поэтому высоким спросом пользуются специалисты, связанные со складской инфраструктурой. Самую высокую динамику продемонстрировали комплектовщики: количество предложений для них выросло на 59%, а среднее предлагаемое вознаграждение достигло 33,76 тыс. руб/мес.

Замыкает пятерку Красноярский край, где среднее предлагаемое вознаграждение за подработку составило 45,92 тыс. руб/мес. Развитие сферы общественного питания, внутреннего туризма и городской сервисной инфраструктуры способствует сохранению спроса на временный персонал. Среди специальностей наиболее заметный рост показали повара: количество предложений для них увеличилось на 68%, а среднее предлагаемое вознаграждение достигло 46,93 тыс. руб/мес.

«Регионы-лидеры нашего рейтинга — Московская область, Тюменская область, Мордовия, Свердловская область и Красноярский край объединяет высокая концентрация промышленных, логистических и сервисных предприятий, которым регулярно требуется временный персонал. Именно эта потребность бизнеса подталкивает заказчиков предлагать более конкурентные вознаграждения в пиковые периоды нагрузки. По итогам I полугодия 2026 г. спрос на рабочих и линейных специалистов в России в целом вырос на 82%, и подработка становится все более значимым инструментом гибкого управления персоналом. При этом растет интерес к такому формату занятости и со стороны самих россиян: по данным нашего летнего опроса, уже 23% респондентов совмещают подработку с основной занятостью», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».