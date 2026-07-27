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«Атракс» расширил функционал для работы с ЭТрН

Логистическая площадка «Атракс» расширила функционал для работы с электронными транспортными накладными (ЭТрН). Пользователи системы могут создавать, подписывать и обмениваться электронными перевозочными документами непосредственно в рамках привычных логистических процессов. Об этом CNews сообщили представители «Атракс».

Развитие функционала связано с предстоящим переходом рынка на обязательное использование электронных перевозочных документов. С 1 сентября 2026 г. применение ЭТрН станет обязательным для большинства участников грузоперевозок в России.

Решение «Атракса» позволяет встроить работу с ЭТрН в существующие процессы управления перевозками и перейти на электронный формат без необходимости выстраивать отдельный контур для работы с транспортными документами.

Функционал интегрирован с операторами электронного документооборота, включая «Контур.Диадок», «Такском», СБИС («Тензор») и др. Благодаря этому пользователи площадки могут обмениваться электронными транспортными накладными с контрагентами независимо от того, услугами какого оператора ЭДО они пользуются.

В «Атраксе» отмечают, что по мере приближения 1 сентября 2026 г. одной из основных задач для компаний становится не только техническое подключение к ЭТрН, но и адаптация внутренних процессов. Электронная транспортная накладная затрагивает взаимодействие сразу нескольких сторон перевозки, поэтому компаниям необходимо заранее определить порядок формирования, подписания и передачи документов на каждом этапе.

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«Мы видим, что вопросов по переходу на ЭТрН у бизнеса становится все больше. При этом единого комплексного источника информации практически нет. Поэтому мы развиваем не только функционал платформы, но и экспертную поддержку пользователей: собираем обратную связь от грузовладельцев, перевозчиков, операторов ЭДО и других участников рынка, анализируем реальные сценарии внедрения и делимся накопленным опытом. Это помогает компаниям заранее выстроить процессы и подготовиться к обязательному переходу», — отметил директор логистической площадки «Атракс» Дмитрий Мадлей.

Развитие направления ЭТрН является частью стратегии «Атракса» по цифровизации транспортной логистики. Площадка объединяет инструменты для работы с перевозчиками, проведения логистических тендеров, управления перевозками и анализа рынка.

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