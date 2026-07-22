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«ЭлНетМед» развивает сервис обмена данными со страховыми компаниями

Компания «ЭлНетМед», разработчик интеграционной платформы N3.Health, представляет сервис N3.Health ОДСК. Решение позволяет обмениваться данными между страховыми компаниями и клиниками, работающими по ДМС, в защищенном контуре с соблюдением требований законодательства в части работы с персональными данными. Сервис упрощает передачу информации между медорганизациями и страховщиками, снижает риски ошибок и сокращает сроки обработки заявок и сопутствующей документации. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед».

Обмен данными между страховыми компаниями и клиниками сейчас активно переходит от ручного согласования к автоматизированным решениям, позволяющим взаимодействовать, интегрируясь через API, и выстраивая единые платформы дистанционного обмена с множеством контрагентов. Количество страховых, с которыми работает одна клиника, может составлять от нескольких штук до нескольких десятков в зависимости от ее размера и специализации. Кроме того, на участников рынка накладываются обязательства по защите данных, включающих строгие требования по сбору, хранению, обработке персональных данных и неразглашению медицинской информации, а также обязывающих внедрять аттестованные системы защиты для предотвращения утечек в соответствии с действующим законодательством.

N3.Health ОДСК обеспечивает единую защищенную информационную среду для оперативного обмена гарантийными письмами, списками застрахованных на прикрепление и открепление, реестрами оказанных медицинских услуг, прейскурантами между клиниками и страховыми компаниями. Обмен происходит по защищенным каналам связи с использованием современных протоколов шифрования и соответствует требованиям регуляторов по защите персональных данных и медицинской информации.

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Благодаря интеграции с сервисом N3.Health ОДСК клиника получает возможность формировать и отправлять электронные документы напрямую из МИС, обмениваться документами в едином формате в соответствии с приказами ФНС с различными страховыми компаниями, входящими в контур N3.Health. Автоматизация позволяет ускорить согласование страховых случаев и расчеты с партнерами, минимизируя число спорных ситуаций. Клиники и страховые компании за счет внедрения сервиса сокращают время на обработку обращений, оптимизируют процессы, а также защищают бизнес от возможных штрафных санкций в части работы с персональными данными.

«Мы создали и активно развиваем сервис обмена данными со страховыми компаниями, чтобы устранить существующие узкие места в процессе взаимодействия клиник, работающих по ДМС с партнерами, повысить прозрачность и скорость документооборота, обеспечить участников безопасными инструментами обмена данными. Наше решение помогает индустрии перейти от фрагментированных ручных операций к единой цифровой платформенной модели, где данные точно, быстро и безопасно маршрутизируются и дают дополнительные цифровые возможности», — отметил Максим Орлов, руководитель направления ОДСК, компании «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health).

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