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Исследование «Ситилинк»: как россияне справляются с жарой и отключением горячей воды

Федеральный онлайн-ритейлер «Ситилинк» провел исследование среди своих покупателей, которое показало, как россияне адаптируются к летним вызовам: жаре в квартирах и офисах и плановым отключениям горячей воды. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк».

Спасение от жары: кондиционер или сквозняк

79% респондентов считают сплит-системы лучшим спасением от жары, но реально используют их лишь 49%. Вентиляторы остаются массовым выбором (37%), а 11% опрошенных признались, что вообще не используют технику для охлаждения и предпочитают сквозняк и открытые окна.

78% никогда не оставляют кондиционер включенным уходя из дома из соображений безопасности, а 17,9% — «потому, что дорого». Только 8% готовы рискнуть и оставить устройство включенным ради питомца.

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Исследование раскрыло извечную проблему офисных сотрудников. Данные подтверждают, что угодить всем сложно: 35% всегда чувствуют себя комфортно с кондиционером, 56% — компромиссная группа, которая ценит кондиционер, но не всегда. 9% — категоричные противники, считающие, что от кондиционеров все болеют.

Тазик и холодный душ вместо ремонта

Москвичи и жители регионов оказались удивительно терпеливы, когда дело касается отключения горячей воды. Самый популярный способ пережить период отключения горячей воды — «тазик и чайник» (48%). 26% используют водонагреватель, а 22% моются в холодной воде.

Исследование показало, что 44% россиян согласны перетерпеть две недели без горячей воды и не готовы делать ремонт в ванной. Только каждый четвертый (24%) готов сделать ремонт и установить полноценный водонагреватель.

Если бы пришлось выбирать, ради водонагревателя россияне скорее готовы отказаться от игровой консоли (49%), умной колонки (46%) и смарт-часов (44%). А вот от смартфона — только 6% опрошенных.

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Самая популярная модель среди тех, кто все же покупает водонагреватель — объем 80-100 литров (38%), но каждый третий (33%) довольствуется быстрым душем с бойлером на 50 литров. 25% согласны на проточный водонагреватель.

Смартфоны в жару: терпят, но не перегреваются

Вопреки стереотипам, большинство гаджетов российских пользователей стойко переносят летний зной. Согласно опросу, 82% владельцев смартфонов заявляют, что их поведение летом не меняется — телефон не перегревается и не тормозит.

Однако исключения все же есть: 9% сталкивались с перегревом и выключением смартфона, 10% вынуждены снижать яркость экрана на солнце.

3,6% респондентов признались, что иногда или постоянно прячут ноутбук или телефон в холодильник, чтобы охладить. 96% все же не доходят до таких радикальных мер, предпочитая естественное охлаждение техники.

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