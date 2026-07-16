Разделы

Безопасность Госрегулирование
|

Число киберпреступлений за полгода снизилось почти на 120 тысяч

Благодаря принятым Правительством мерам по борьбе с мошенничеством число киберпреступлений за последние полгода по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилось на 30% — с 371,4 тыс. до 252,9 тыс., свидетельствуют актуальные данные МВД. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

По итогам прошлого года, когда был принят «Антифрод 1.0», количество случаев онлайн-мошенничества уже снизилось на 90 тыс. Минцифры и другие ведомства продолжают работу по защите граждан.

Какие меры уже действуют:

Создана и запущена ГИС «Антифрод». К системе подключились все крупнейшие банки, операторы связи и цифровые платформы. Они в автоматическом режиме обмениваются данными о подозрительных операциях и номерах.

Микрофинансовые организации обязаны при выдаче кредита подтверждать личность клиента по биометрии. Это гарантирует, что мошенник не возьмёт кредит на другого человека.

Появилось право отказаться от массовых вызовов и рассылок. Опцией запрета обзвонов абоненты воспользовались более 340 тыс. раз.

SMS-код от «Госуслуг» больше не приходит во время телефонного разговора. Такая пауза помогает предотвратить действия под давлением мошенников.

На «Госуслугах» можно увидеть все свои абонентские номера и заблокировать ненужные или подозрительные. Сервисом воспользовались уже более 200 млн раз.

Появилась возможность установить самозапреты на кредиты и договоры связи. Это исключает использование данных гражданина мошенниками. Самозапрет на кредиты установили уже более 30 млн раз, на договоры связи — почти 2 млн.

В ближайшее время на «Госуслугах» появится «красная кнопка», с помощью которой пользователь сможет сообщить о мошенничестве и защитить доступ к своим ресурсам. Появится возможность установить самозапрет на международные звонки. Пострадавшие от телефонных мошенников смогут рассчитывать на компенсацию ущерба от банков или операторов связи, что будет мотивировать организации более тщательно пресекать мошеннические схемы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия страха. Возможен ли технологический суверенитет ИТ-инфраструктуры без потери управляемости?

Данные пользователя за 25 лет пропали из облака Microsoft. Восстановление невозможно из-за правил «внутренней кухни» корпорации

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ

Цифровой шантаж. Samsung удалит пользовательские данные со смартфона, если не отдать их для обучения нейросетей

Машина баз данных для работы в высоконагруженных системах: как выбрать?

Все для борьбы с мошенниками. Сайты и приложения должны будут хранить информацию о пользователях для передачи силовикам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще