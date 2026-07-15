Полис в один клик: в России растет популярность е-ОСАГО

Масштаб перехода автовладельцев на цифровой формат страхования лучше всего иллюстрирует статистика. По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), с января по июнь 2026 г. в России было продано 27,6 млн электронных полисов ОСАГО, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне 2026 г. продажи полисов е-ОСАГО составили 4,9 млн, на 62,6% превысив показатель июня 2025 г., когда онлайн было заключено 3 млн договоров обязательной «автогражданки». Пик продаж е-ОСАГО в I полугодии 2026 г. пришелся на апрель – в этом месяце показатель достиг отметки в 5,1 млн. Об этом CNews сообщили представители РСА.

Если говорить о географии распространения полисов е-ОСАГО, можно отметить, что лидеры аналогичного периода прошлого года сохранили свои позиции, при этом существенно нарастив объемы продаж. Так, в первом полугодии 2025 г. Москва заняла первое место с 1,8 млн проданных электронных полисов (10,7% от всех продаж в России), Московская область – второе с 1,1 млн (6,4%), а Краснодарский край – третье с 750 тыс. (4,6%). На сегодняшний день Москва лидирует с показателем в 3 млн (10,8%), Московская область – 2,2 млн (7,9%), Краснодарский край – 1,5 млн (5,4%).

Вместе с тем доля электронных полисов ОСАГО в общем объеме продаж за январь – июнь 2026 г. достигла 81%. Такая цифра наглядно демонстрирует темп развития цифровых сервисов в сегменте обязательной «автогражданки» и постепенный отказ большинства автовладельцев от традиционных бумажных документов в пользу удобных онлайн-решений. Это подтверждает президент РСА Евгений Уфимцев: «В современном мире все больше водителей покупают полисы ОСАГО онлайн, и заметный рост этого сегмента не дает усомниться в устойчивом тренде к цифровизации, как и у автовладельцев, так и у самих компаний, которые создают все больше удобных и простых цифровых решений для потребителей. Покупка полиса е-ОСАГО в сети дарит свободу действий: оформить полис можно круглосуточно и из любой точки мира. Кроме того, цифровой формат обеспечивает абсолютную прозрачность сделки – автовладельцы могут самостоятельно сравнивать предложения разных компаний, когда и сколько им удобно. А могут быстро в один клик купить полис в уже знакомой страховой компании».

С главой РСА согласился и руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. «Честно говоря, меня удивляет, что до сих пор электронных полисов ОСАГО продается не 100%. Польза и удобство для автомобилистов очевидны. Я допускаю, что есть случаи, когда невозможно избежать оформления на бумажном бланке, но таковых с каждым годом будет становиться все меньше, а доля электронного ОСАГО должна приблизиться в ближайшие несколько лет к максимально возможной», – сказал эксперт.

Рост популярности е-ОСАГО объясняется не только удобством оформления, но и другими весомыми аргументами. Один из них – повышенная защита от мошеннических схем, о чем говорит руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева: «Из неочевидных плюсов оформления полиса ОСАГО через приложение страховой компании я бы назвала низкую вероятность покупки поддельного полиса ОСАГО. И в этом мы видим большое преимущество электронных полисов перед классическими бумажными».