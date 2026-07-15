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МТС: мошенники в Карелии чаще всего пытаются дозвониться до представителей старшего поколения

Компания МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Республики Карелия и составила «портрет жертвы» телефонных мошенников. Количество спам-звонков в первом полугодии 2026 г. сократилось на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чаще мошенники звонили женщинам.

За шесть месяцев 2026 г. МТС с помощью антиспам-сервисов заблокировала в Карелии более 6,5 млн нежелательных вызовов. Средняя продолжительность таких бесед, переведенных на виртуального помощника, составляет в республике почти 14 секунд, а их суммарная длительность превысила 1,5 млн минут. При этом сохранился тренд на снижение числа спам-атак. Этому способствовало вступление в силу ряда законов против телефонного мошенничества, а также совершенствование защитных алгоритмов на базе искусственного интеллекта.

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Наибольшее число спам-вызовов поступает жительницам Карелии старше 35 лет с ежемесячным доходом до 70 тыс. руб. Абсолютным лидером по количеству заблокированных атак в этой группе стали женщины старше 65 лет, чей доход не превышает 30 тыс. руб. в месяц. Мужчины того же возраста и достатка также входят в группу повышенного риска, хотя и уступают женщинам по общему числу звонков. Чаще всего злоумышленники пытаются обмануть жителей Карелии старшего поколения под видом представителей пенсионных и социальных служб.

«Противостоять телефонным аферистам вручную сегодня бесполезно: их сценарии меняются ежедневно. Единственный способ быть на шаг впереди — противопоставить им еще более гибкие технологии. Мы обучаем наши ИИ-алгоритмы действовать на опережение. Так цифровой защитник МТС не просто отсекает явный спам, но и распознает маркеры манипуляции прямо во время звонка», — отметил директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

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