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Разработанные «НЭК Тех» приборы учёта аттестованы компанией «Россети»

Петербургский научно-технический центр «НЭК Тех» разработал интеллектуальные приборы учёта электроэнергии в сплит-исполнении для завода «Нартис» (обе компании входят в группу «НЭК») и получил положительное заключение аттестационной комиссии (ЗАК) ПАО «Россети» от 30 июня 2026 г. на соответствие требованиям СТО 34.01-5.1-009-2024. Об этом CNews сообщил представитель «НЭК Тех».

Заключение выдано на основании проведённых испытаний в аккредитованных лабораториях и в АО «Россети НТЦ», анализа документации и производства.

Интеллектуальные приборы учёта «Нартис-Р1-С» (однофазный) и «Нартис-Р3-С» (трёхфазный) выпускаются ведущим российским производителем интеллектуальных средств измерения, управления и радиоэлектроники – заводом «Нартис» (предприятие входит в дивизион «НЭК. Компоненты и интеллектуальные технологии» группы «НЭК»).

Приборы учёта сплит-исполнения предназначены для эксплуатации на открытом воздухе: в широком диапазоне климатических условий: в температурах от – от -55 до +85 °C и в расширенном диапазоне атмосферного давления от 60 до 106 кПа. Счётчики могут использоваться автономно, в составе автоматизированных систем учёта электроэнергии (АСУЭ), автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) или присоединяться к интеллектуальной системе учёта электрической энергии (мощности) (ИСУЭ).

В компании отмечают, что для приборов учёта «Нартис-Р1-С» и «Нартис-Р3-С» в сплит-исполнении применена принципиально новая конструкция корпуса, которая позволяет применять унифицированный модуль связи. Модуль связи также разработан единым научно-техническим центром группы «НЭК» – «НЭК Тех». Схемотехнические и конструктивные решения приборов учёта обеспечивают возможность оперативной замены модуля связи без обесточивания счётчика и без снятия его с опоры. Это в значительной мере упрощает техническое обслуживание и сокращает время на смену канала связи со счётчиком при изменении или модернизации систем АСУЭ, АСКУЭ, ИСУЭ.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Генеральный директор «НЭК.Тех» Дмитрий Зарецкий сказал: «Мы не просто интегрируем отечественные решения, а создаём их совместно с ведущим российским производителем интеллектуальных приборов учёта, формируя полный цикл разработки и постановки на производство отечественной продукции. Наши совместные решения подтверждают, что российские ИТ решения и компоненты обеспечивают высокий уровень точности, надёжности и конкурентоспособности».

«Нартис-Р1-С» и «Нартис-Р3-С» внесены в Реестр отечественной продукции Минпромторга (ГИСП). Этот статус подтверждает отечественное происхождение приборов учёта и расширяет возможности его применения на энергетических и промышленных объектах.

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