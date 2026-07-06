Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

При содействии Росреестра на «Госуслугах» появился новый сервис для арбитражных управляющих

При взаимодействии Росреестра, Минцифры России и МВД России на портале «Госуслуг» реализована возможность оперативного получения для арбитражных управляющих выписок из реестра транспортных средств без обращения в Госавтоинспекцию. Об этом CNews сообщили представители Росреестра.

«Цифровизация прочно вошла в стандарт государственных услуг, делая их качественнее и удобнее для широкого круга получателей. Росреестр системно внедряет «цифру» как в свои услуги, так и в услуги других ведомств. Одно из важных нововведений – интеграция информационных систем МВД России с витриной данных Росреестра, содержащей сведения об арбитражных управляющих. Благодаря новому функционалу на «Госуслугах», арбитражные управляющие могут бесплатно в режиме онлайн получать выписки из государственного реестра транспортных средств. Это существенно ускоряет процесс получения информации о наличии или отсутствии у должников транспортных средств и совершенных с ними сделок. По данным ГУОБДД МВД России, буквально за 10 дней работы сервиса поступило порядка 500 запросов на предоставление таких выписок, что свидетельствует о его востребованности», – сказал заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

Новый механизм выдачи выписок включает встроенный контроль полномочий. Доступ к сервису открыт только лицам, включенным в сводный государственный реестр арбитражных управляющих, который ведет Росреестр.

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году
ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году цифровизация

В рамках своей деятельности Служба также участвует в подготовке арбитражных управляющих и осуществляет надзорную функцию в сфере банкротства.

В частности, ведомство контролирует соблюдение законодательства в сфере саморегулируемых организаций (СРО) арбитражных управляющих, проверяет и оценивает эффективность их работы, рассматривает жалобы на действия (или бездействие) арбитражных управляющих, а также при наличии оснований вправе возбуждать дела об административных правонарушениях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews

Провалился хитрый план Google по слежке за миллиардами людей через камеры. Его сломали «пещерные» технологии

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

Россиян хотят заставить подтверждать «значимые действия» в интернете через мессенджер «Макс». Альтернатива будет всего одна

Свое место под солнцем: отечественные решения для виртуальных рабочих мест теснят VMware и Citrix

Французские силовики добили самый посещаемый торрент-сайт в стране. Его администраторы арестованы за пиратство и отмывание денег

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще