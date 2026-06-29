Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС прокачала сеть для жителей микрорайона Придонской

МТС установила новое телеком-оборудование в микрорайоне Придонской на правом берегу Воронежа. Строительство базовых станций на активно развивающейся территории Советского района позволило полностью завершить модернизацию сети в микрорайоне. В результате скорость мобильного интернета выросла на 50% для 23 тыс. местных жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили и ввели в эксплуатацию новые площадки на одной из главных улиц микрорайона – улице 232-й Стрелковой Дивизии. В зону улучшенного покрытия сети вошли многоквартирные дома, две общеобразовательные школы, два детских сада, взрослая и детская поликлиники, стоматология, школа искусств № 15 и спортивная школа № 12. Сеть высокоскоростного интернета LTE также накрыла Сквер защитников Родины, территорию храма, отделение почты, магазины и аптеки.

Увеличение скоростей мобильного интернета МТС позволит абонентам эффективно использовать приложения и сервисы вне дома или офиса, участвовать в видеоконференциях с мобильных устройств без потери качества соединения, а также оперативно загружать и передавать большие объемы информации.

Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами
Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами Цифровизация

«Мы продолжаем развивать сетевую инфраструктуру в Советском районе Воронежа. Например, в конце прошлого года на 75% увеличили скорость передачи данных для жителей ЖК «Ласточкино» микрорайона Шилово. Придонской – также динамично развивающийся микрорайон. С каждым годом здесь возводятся новые жилые комплексы, увеличивается число жителей и, соответственно, возрастает нагрузка на телеком-инфраструктуру. А запуск новых базовых станций позволяет нам расширить мощности сети с учетом потребления интернет-трафика будущими новоселами», – сказал директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.

В 2025 г. МТС увеличила скорость передачи данных в трех крупных ЖК в Центральном и Ленинском районах Воронежа. Весной 2026 г. МТС обновила сеть LTE на городской набережной для спортсменов школы олимпийского резерва по прыжкам в воду им. Д. Саутина и жителей близлежащих многоквартирных домов по улицам Набережная и Димитрова, а также частных домовладений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Платформы для проведения вебинаров 2026

Россияне стали меньше платить за сотовую связь и больше за домашний интернет

Что дает переход от разрозненных консолей к единому окну управления и оптимизации инфраструктуры

Операторов связи вывели на чистую воду. Они вводят россиян в заблуждение, предлагая им несуществующие сети 5G

Промышленный гигант тестирует российскую ERP для замены SAP в ключевых бизнес-процессах

МТС лишился почти половины своего башенного бизнеса. У него хвост из долгов на 80 миллиардов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще