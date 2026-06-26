Разделы

Цифровизация Инфраструктура Импортонезависимость
|

Платформа для ИИ Delta Sprut XL включена в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга

Российский разработчик и производитель высокотехнологичного ИТ-оборудования Delta Computers объявил о получении реестровой записи Минпромторга для GPGPU-платформы Delta Sprut XL. Подтверждение отечественного происхождения аппаратной платформы позволяет заказчикам использовать самые передовые технологии для актуальных задач по машинному обучению и ИИ в контуре организаций (в том числе на объектах КИИ). По объему видеопамяти и графическим мощностям Delta Sprut XL не имеет аналогов в России, утверждают в Delta Computers.

Центр исследования и разработки (R&D-центр), как и производственные мощности компании, находятся в Москве.

Платформа уже запущена в серийное производство, доступна в тестовой лаборатории Delta Computers и готова к отгрузкам заказчикам.

Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами
Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами Цифровизация

GPGPU-платформа Delta Sprut XL способна поддерживать до 24 акселераторов Nvidia H200 или RTX Pro 6000 в одной системе с общей памятью. В платформе поддерживается объединение каждых 4-х акселераторов Nvidia H200 по NVLink. В системе используются процессоры Intel Xeon 6 в конфигурациях до 172 производительных P-ядер или до 288 энергоэффективных E-ядер. В Delta Sprut XL может быть установлено до 8 ТБ оперативной памяти DDR5 до 6400 МТ/с, при этом поддерживается MCRDIMM с частотой 8000 МТ/с.

Аппаратная платформа Delta Sprut XL создана для развертывания инференса и обучения LLM, а также для решения сверхсложных задач в областях высокопроизводительных вычислений и научного моделирования (HPC).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях

В России остановлена треть проектов по строительству ЦОД

Евгений Мартынов, «Рег.облако»: В Россию приходит мировой тренд  —  доступ к ИИ за токены

«М.Видео» вложит 9 миллиардов в развитие ИИ и цифровые сервисы

Промышленный гигант тестирует российскую ERP для замены SAP в ключевых бизнес-процессах

Российские власти передумали запрещать иностранные нейросети. Бизнес не заставят мигрировать на отечественный ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще