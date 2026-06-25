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«Ингортех» управляет внутренними сервисами с помощью продуктов Directum

Разработчик технических решений и продуктов в области искробезопасных и взрывозащищенных систем автоматики «Ингортех» перевел в «цифру» управление услугами и сократил время обработки заявки с 8 часов до 10 минут.

Компания внедрила целый ряд решений на платформе Directum RX, в том числе систему управления заявками Directum ESM. В результате повысились скорость и качество решения запросов. Раньше на подачу заявки и уточняющие вопросы мог уходить целый рабочий день, теперь — 10-12 минут. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

В Directum ESM реализована ИТ-поддержка, которая включает категории услуг: проблемы и инциденты. Обработка критических ситуаций: недоступность сервисов, сбои, ошибки авторизации, потеря данных и др. Запросы решаются в приоритетном порядке; установка и настройка оборудования. Подключение и ввод в эксплуатацию рабочих мест, периферийных устройств (принтеры, сканеры); закупка новой техники. Оформление заявок на приобретение, в том числе подбор, согласование и запуск процедуры закупки; базовые доступы для новых сотрудников. Создание учетных записей, корпоративной почты, предоставление сетевых доступов, подключение к основным системам и настройка рабочего места; установка и настройка программного обеспечения; услуги IP-телефонии; администрирование Directum RX. Создание учетных записей, предоставление доступов к «Agile-доскам» и к решению «Совещания».

В рамках проекта компания протестировала работу в корпоративном супераппе Directum Omni. С помощью мультиприложения сотрудники могут оперативно уточнять рабочие вопросы внутри экосистемы Directum, не отвлекаясь на почту или публичные сторонние мессенджеры. Заказ услуг тоже возможно реализовать через суперапп.

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«Продукты Directum закрывают ряд востребованных сценариев повседневной работы и упрощают взаимодействие пользователей. Сотрудники отмечают прозрачность и предсказуемость процесса обработки заявок в Directum ESM. А пилотный проект Directum Omni показал потенциал решения и заинтересованность вендора в развитии продукта с учетом потребностей заказчиков. Мы получили фундамент для масштабирования процессов на всю компанию. Каждое новое решение приближает нас к полностью цифровому и управляемому рабочему пространству», — отметила Анастасия Ямова, аналитик технической дирекции компании «Ингортех».

В будущем «Ингортех» планирует расширить каталог услуг и развить базу знаний как единое навигационное пространство для хранения документов.

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