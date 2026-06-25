«Ингортех» управляет внутренними сервисами с помощью продуктов Directum

Разработчик технических решений и продуктов в области искробезопасных и взрывозащищенных систем автоматики «Ингортех» перевел в «цифру» управление услугами и сократил время обработки заявки с 8 часов до 10 минут.

Компания внедрила целый ряд решений на платформе Directum RX, в том числе систему управления заявками Directum ESM. В результате повысились скорость и качество решения запросов. Раньше на подачу заявки и уточняющие вопросы мог уходить целый рабочий день, теперь — 10-12 минут. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

В Directum ESM реализована ИТ-поддержка, которая включает категории услуг: проблемы и инциденты. Обработка критических ситуаций: недоступность сервисов, сбои, ошибки авторизации, потеря данных и др. Запросы решаются в приоритетном порядке; установка и настройка оборудования. Подключение и ввод в эксплуатацию рабочих мест, периферийных устройств (принтеры, сканеры); закупка новой техники. Оформление заявок на приобретение, в том числе подбор, согласование и запуск процедуры закупки; базовые доступы для новых сотрудников. Создание учетных записей, корпоративной почты, предоставление сетевых доступов, подключение к основным системам и настройка рабочего места; установка и настройка программного обеспечения; услуги IP-телефонии; администрирование Directum RX. Создание учетных записей, предоставление доступов к «Agile-доскам» и к решению «Совещания».

В рамках проекта компания протестировала работу в корпоративном супераппе Directum Omni. С помощью мультиприложения сотрудники могут оперативно уточнять рабочие вопросы внутри экосистемы Directum, не отвлекаясь на почту или публичные сторонние мессенджеры. Заказ услуг тоже возможно реализовать через суперапп.

«Продукты Directum закрывают ряд востребованных сценариев повседневной работы и упрощают взаимодействие пользователей. Сотрудники отмечают прозрачность и предсказуемость процесса обработки заявок в Directum ESM. А пилотный проект Directum Omni показал потенциал решения и заинтересованность вендора в развитии продукта с учетом потребностей заказчиков. Мы получили фундамент для масштабирования процессов на всю компанию. Каждое новое решение приближает нас к полностью цифровому и управляемому рабочему пространству», — отметила Анастасия Ямова, аналитик технической дирекции компании «Ингортех».

В будущем «Ингортех» планирует расширить каталог услуг и развить базу знаний как единое навигационное пространство для хранения документов.