Selectel объявил размещение выпуска облигаций объемом 5 миллиардов рублей

Компания Selectel, российский независимый провайдер ИТ-инфраструктуры, сообщила о планах по размещению нового выпуска облигаций объемом 5 млрд руб. с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 3 года.

Ориентир по доходности — не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 3 года плюс премия 235 б.п. Выплаты купона — каждые 30 дней.

Сбор книги заявок ожидается 8 июля 2026 г.

Привлеченные средства компания направит на рефинансирование облигационного выпуска серии 001P-03R объемом 3 млрд руб., который будет погашен в августе 2026 г., а также реализацию инвестиционной программы компании.

«По итогам первого квартала 2026 г. количество клиентов увеличилось на 8 тыс. год к году. Последовательные инвестиции в развитие бизнеса позволяют нам усиливать продуктовое предложение и масштабировать инфраструктуру в ответ на растущее количество запросов со стороны заказчиков. Устойчивая бизнес-модель Selectel формирует основу для стабильного роста ключевых финансовых показателей и высокого уровня операционной эффективности. Выручка Selectel за I квартал 2026 г. составила 5 млрд руб., рентабельность скорр. EBITDA превысила 50%. Облигационные выпуски остаются проверенным инструментом нашей финансовой стратегии, который позволяет привлекать ресурсы для реализации долгосрочных планов развития на рынке облачной инфраструктуры и сохранять необходимую гибкость в управлении капиталом», — отметил Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

Компания имеет подтвержденные рейтинги кредитоспособности: А+(RU) от «АКРА» и ruAA- от «Эксперт РА» со стабильным прогнозом.

Агентом по размещению выступит ИК «Табула Раса». Принять участие будет возможно через большинство ведущих брокеров.

На текущий момент в обращении находятся 4 облигационных займа Selectel общим объемом 20 млрд руб.: 001P-03R(RU000A106R95),001P-05R(RU000A10A7S0), 001P-06R(RU000A10CU89), 001P-07R (RU000A10EEZ9).