«Первый Бит» перевел сеть клиник Astana Vision в сквозной цифровой контур, упростив получение выплат по ОСМС и ГОБМП

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» создал единый цифровой контур медицинского, складского, бухгалтерского и управленческого учета для казахстанской сети глазных клиник Astana Vision на базе облачного решения MadiMed в сервисе «1С:Медицина для Казахстана». Об этом CNews сообщили представители «Первый Бит».

До старта проекта учет в клинике вели в системе «1С:Бухгалтерия для Казахстана», глубоко кастомизированной под медицинскую специфику. В 2024 году специалисты «Первого Бита» реализовали в ней доработки для обмена данными по лекарствам с Комплексной медицинской информационной системой (КМИС) и Единым дистрибьютором «СК-Фармация». Однако с ужесточением требований законодательства этой функциональности стало недостаточно.

Для формирования отчетности по обязательному медицинскому страхованию (ОСМС) и гарантированному объему бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) сотрудникам клиники приходилось вручную переносить в госсистемы сведения о сотнях тысяч пациентов, что создавало риск критических расхождений с государственными информационными системами здравоохранения.

Переход на ежемесячную отчетность перед Фондом социального медицинского страхования (ФСМС), текущие требования по маркировке лекарств и необходимость подключения к Системе управления ресурсами здравоохранения (СУР) заставили Astana Vision пересмотреть подход к цифровизации. Руководство клиники обратилось к интегратору «Первый Бит», специалисты которого настроили для клиники медицинскую информационную систему MadiMed и бесшовно связали ее с государственными сервисами.

«Мы настроили автоматический обмен данными по медицинским услугам с ФСМС и прозрачный учет маркированных лекарств, ликвидировав саму возможность ошибок из-за человеческого фактора. Самое важное – система активно развивается, и по мере развития законодательства в ней будут реализованы обмены с новыми системами», – сказала руководитель отдела внедрения компании «Первый Бит» в Астане Мария Агапова.

Помимо интеграции с ФСМС, был настроен обмен с новой системой СУР, запущенной Минздравом Республики Казахстан весной 2026 г. Из облачной «1С» в СУР передаются актуальные данные об имеющемся у клиники медицинском оборудовании. Для этого команда проекта нормализовала и перенесла в MadiMed справочники основных средств Astana Vision из исторической системы.

Результатом проекта стал сквозной цифровой контур, превративший каждый расход медикаментов или бухгалтерскую проводку в звенья одной цепи. Автоматизация передачи реестров в ФСМС не только ускорила процесс на 80%, но и повысила точность данных, напрямую влияющих на поступление выплат по ОСМС. Финансовые отчеты по структуре доходов и расходов теперь строятся в один клик, без трудоемкой сверки данных из разных систем.

«Ручная подготовка реестров была нашей главной болью: бухгалтерия тонула в сверках, а мы теряли деньги из-за отклоненных заявок. Теперь отчетность по ГОБМП и ОСМС формируется автоматически, мы видим полную картину по доходам и расходу препаратов, а врачи избавлены от лишней бумажной работы», — сказала главный бухгалтер Astana Vision Рауза Айтжановна Татенова.

Опыт Astana Vision демонстрирует, что даже если драйвером для проекта выступают выросшие нормативные требования, автоматизация может приносить частной клинике реальную выгоду за счет роста финансовой дисциплины и стабильного потока выплат от ФСМС.