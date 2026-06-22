РТК-ЦОД получил право размещать в «Облаке КИИ» информационные системы организаций, подконтрольных Банку России

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, подтвердил соответствие инфраструктуры «Облака КИИ» стандарту ГОСТ 57580, регулирующему защиту информации при проведении банковских и финансовых операций. Успешное прохождение сертификации позволяет РТК-ЦОД использовать платформу «Облако КИИ» для размещения информационных систем организаций, чья деятельность регулируется Банком России. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД.

Соответствие инфраструктуры стандарту ГОСТ 57580 означает, что «Облако КИИ» отвечает строгим нормам информационной безопасности, включая требования Банка России к защите информации в финансовых организациях. Благодаря этому РТК-ЦОД получил возможность размещать в «Облаке КИИ» информационные системы банков, страховых компаний, инвестиционных фондов и субъектов критической информационной инфраструктуры финансового сектора.

Высокий уровень защищенности инфраструктуры «Облака КИИ» был подтвержден независимым аудитом. Коэффициент соответствия ГОСТ 57580 составил 0,97. Оценка была проведена аудиторской компанией, лицензированной ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

«Облако-КИИ изначально проектировалось как среда с усиленной защитой. Прохождение оценки соответствия инфраструктуры стандарту ГОСТ 57580 подтверждает высокий уровень безопасности наших систем. Клиентам, размещающим в «Облаке-КИИ» платежные и финансовые процессы, проще соблюдать нормативные требования — инфраструктура провайдера уже соответствует ГОСТ», – сказал Алексей Суравикин, директор продуктового офиса «Перспективные продукты» РТК-ЦОД.

ГОСТ 57580 - российский национальный стандарт, определяющий меры защиты информации банковской системы, обязательный для выполнения финансовыми организациями при проведении операций. В стандарте приведено более 400 требований.