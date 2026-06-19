«Гигант - Компьютерные системы»: рост госзакупок СХД связан с накопленным спросом на модернизацию

Спрос на системы хранения данных в госсекторе в I квартале 2026 г. вырос на 75%. Участники рынка связывают это не с резким расширением ИТ-инфраструктуры, а с возвращением компаний к отложенным проектам модернизации после паузы 2023-2024 гг. Об этом CNews сообщили представители компании «Гигант - Компьютерные системы».

Объем закупок СХД в I квартале 2026 г. достиг 2,7 млрд руб., а количество процедур приблизилось к 1 тыс. Основной объем инвестиций все заметнее смещается в сторону закупок по 223-ФЗ. На них приходится почти 70% рынка. Это означает, что главный спрос формируют не только госорганы, но и крупные госкомпании, банки, телеком-операторы, энергетические и транспортные организации.

Такой сдвиг объясняется ростом нагрузки на инфраструктуру хранения данных. За последние годы увеличились объемы корпоративных данных, выросли требования к резервному копированию, отказоустойчивости, ГИС, видеоаналитике, медицинским и архивным системам. Компании, которые ранее продлевали срок службы западных СХД или откладывали внедрение новых решений, постепенно подходят к пределу этого ресурса.

По оценке участников рынка, провал закупок в 2024 г. был связан не только с осторожностью компаний. В крупных проектах СХД невозможно быстро заменить западные решения на «почти подходящие» аналоги. Для таких систем критичны производительность, совместимость с существующей инфраструктурой, понятная поддержка и предсказуемый жизненный цикл. Ошибка при выборе платформы хранения может повлиять на весь ИТ-контур компании.

«После паузы 2023-2024 гг. рынок возвращается к модернизации, но уже считает не абстрактный технологический запас, а устойчивость, совместимость и стоимость владения. В 2025 г. откладывать стало сложнее: объемы данных выросли, старые системы подошли к пределу ресурса, а требования к резервному копированию и отказоустойчивости стали жестче. Сейчас компании не столько расширяются, сколько закрывают накопленный технический долг», - отметил Сергей Семикин, СЕО компании «Гигант - Компьютерные системы».

Меняется и структура самих закупок. Компании все чаще приобретают не отдельные массивы хранения, а более крупные инфраструктурные решения: программно-аппаратные комплексы, гиперконвергентные платформы, системы резервного копирования и масштабируемые архитектуры хранения данных. Поэтому рост рынка связан не только с количеством процедур, но и с увеличением среднего чека.

Дополнительным фактором стала зрелость российских решений. За последние годы у отечественных СХД появились внедрения, референсы, сервисная экспертиза и подтвержденная совместимость с российским ПО и серверной инфраструктурой. Это снижает риск перехода для крупных заказчиков и делает импортозамещение в хранении данных более рабочим сценарием, чем несколько лет назад.

При этом текущий рост не выглядит признаком перегрева. Скорее рынок возвращается к нормальному инвестиционному циклу после нескольких лет вынужденной паузы. В ближайшие годы спрос на СХД будут определять не только новые проекты, но и модернизация существующего парка, закрытие рисков по поддержке и переход от точечных закупок емкости к полноценным архитектурам хранения данных.