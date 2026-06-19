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Cloud.ru начал строительство нового дата-центра в Московской области

Cloud.ru, провайдер облачных и ИИ-технологий, приступил к строительству собственного центра обработки данных в Московской области. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2027 г. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Мощность дата-центра составит около 11 МВт. ЦОД Cloud.ru рассчитан на размещение до 890 серверных стоек мощностью до 20 кВт. Инфраструктура будет соответствовать уровню надежности TIER III.

«Строительство собственного ЦОД — это диверсификация подходов к развитию инфраструктуры, необходимой для укрепления лидерства компании на рынке облаков и ИИ. Мы наращиваем вычислительные мощности для развития и запуска новых облачных и ИИ-сервисов на облачной платформе Cloud.ru Evolution. Так мы удовлетворяем растущий спрос крупного бизнеса и государственных организаций на быстрое и доступное внедрение современных технологий», — отметил Михаил Лобоцкий, генеральный директор Cloud.ru.

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На сегодняшний день инфраструктура Cloud.ru включает более 45 тыс. единиц ИТ-оборудования, из которых свыше 30 тыс. составляют серверы. В настоящее время компания арендует площади в девяти коммерческих дата-центрах, совокупная мощность используемой инфраструктуры уже превышает 60 МВт.

По итогам 2025 г. выручка Cloud.ru составила 76,5 млрд руб., увеличившись на 50% по сравнению с 2024 г.

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