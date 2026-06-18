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В «Жигулевской долине» начнет работу технологическая мастерская «Дрон-гараж»

18 июня в Тольятти прошло подписание трехстороннего соглашения о реализации комплексной образовательной модели «Технологическая мастерская «Дрон-гараж. Жигулевская долина». Об этом CNews сообщили представители «Жигулевской долины».

Свои подписи под соглашением поставили ректор «Университета национальной технологической инициативы 2035» Дмитрий Кайсин, директор технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» Александр Сергиенко и руководитель учебного центра «Союза Энергетиков Поволжья» (инжиниринговая группа Tuna) Любовь Эсенцева в присутствии заместителя Министра промышленности и торговли России Василия Шпака и заместителя председателя Правительства Самарской области Вячеслава Романова.

В отличие от типовых учебных площадок мастерская встроена в реальную экосистему рынка БАС: задачи для участников формируются резидентами технопарка, индустриальными партнёрами и действующими пользователями беспилотных решений.

«В "Жигулевской долине" выстроен образовательный трек от дошкольной подготовки до стартапа, – сказал Александр Сергиенко. – "Дрон-гараж" объединит школьную подготовку, проектную практику, запросы реального сектора и возможности резидентов технопарка. Таким образом будет создан сквозной трек "Кванториум – Дрон-гараж – университет – высокотехнологичная компания". Формирование новых технологических цепочек с участием инновационных субъектов – ключевая компетенция модели технологического предпринимательства, к которой осуществляет переход вся экосистема инноваций "Жигулёвская долина"».

Ключевой фокус площадки – работа с данными, получаемыми с БПЛА: от планирования миссии и сбора материалов до их обработки, анализа и создания прикладных сервисов для конкретных заказчиков. Такой подход позволяет готовить не просто операторов дронов, а команды, способные решать реальные задачи в логике полного технологического цикла – на стыке БАС, ИИ, аналитики данных и инженерной кооперации.

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«Для нас "Дрон-гараж" – это прежде всего модель, где обучение начинается с реальной задачи. Мы хотим, чтобы школьники и студенты работали над решениями, востребованными предприятиями и организациями. Такой подход позволяет формировать компетенции, которые действительно нужны отрасли, и создавать условия для появления новых технологических команд и продуктов», – сказала Любовь Эсенцева.

Технологическая мастерская «Дрон-гараж. Жигулевская долина» станет частью маршрута подготовки кадров в сфере БАС – от знакомства с технологиями и участия в проектной деятельности до создания рабочих прототипов, стартапов и взаимодействия с индустриальными партнерами.

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