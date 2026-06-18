В Digital Q.MessageBroker от «Диасофт» добавлен мониторинг стенда

Специалисты «Диасофт» добавили в платформу Digital Q.MessageBroker мониторинг стенда, предназначенный для контроля работоспособности всей инфраструктуры и работающих на ней прикладных продуктов. Он обеспечивает централизованное наблюдение за состоянием всех компонентов распределенного окружения, где работает обмен сообщениями: серверов, брокеров сообщений, сетевых соединений, баз данных и прикладных приложений, задействованных в обработке потоков данных. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Платформа Digital Q.MessageBroker организует масштабируемый обмен сообщениями между продуктами. Это особенно актуально в условиях перехода от монолитных приложений к микросервисной или гибридной архитектуре, где отдельные бизнес-функции вынесены в самостоятельные компоненты.

Инфраструктурный инструмент

Платформа Digital Q.MessageBroker представляет собой инфраструктурный инструмент, который обеспечивает асинхронный обмен сообщениями, снижая зависимость систем друг от друга и минимизируя время отклика. Это позволяет избежать накопления ожиданий при временной недоступности какого-либо компонента и повысить общую устойчивость решения.

«Мы предоставляем не просто продукт, а компетенции по его использованию, по тому, как настроить его наиболее оптимально для конкретной бизнес-потребности», – сказал Илья Виссарионов, директор департамента «Аппаратно-системная платформа» компании «Диасофт».

Digital Q.MessageBroker объединяет два компонента (Kafka и Artemis), каждый из которых решает специфические задачи интеграции.

Kafka подходит для обмена данными между однотипными приложениями, преимущественно микросервисами. Обеспечивает масштабируемость, шифрование сообщений и минимальные задержки при передаче данных. Она применяется там, где важна быстрая реакция и согласованный формат сообщений между сервисами.

Artemis – более сложное интеграционное решение, предназначенное для передачи и трансформации сообщений между системами с разными архитектурами, например, микросервисами и трехзвенной архитектурой. Обеспечивает гибкость и расширенные возможности маршрутизации и обработки сообщений, что делает ее удобной для сложных корпоративных интеграций.

Мониторинг стенда

Мониторинг стенда показывает детальную информацию об использовании ресурсов, жизнеспособность инфраструктуры и работающих на ней прикладных решений. Инфраструктура визуализируется с помощью многоуровневых дашбордов. С помощью них ответственный администратор и инженер DevOps могут выяснить, связана ли проблема с недоступностью виртуальных машин в стенде, где развернуты прикладные решения, есть ли проблемы в брокере сообщений и других инфраструктурных продуктах, или же проблема может быть связана с самими прикладными продуктами.

Возможность оперативно определить на каком именно уровне проблема на стенде является важным условием для скорости ее устранения и повышения уровня доступности прикладных продуктов, расположенных на этом стенде.

Платформа Digital Q.MessageBroker импортонезависима, реализована с учетом требований безопасности и включена в реестр российского программного обеспечения (запись №24351 от 18.10.2024).