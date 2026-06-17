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Timeweb Cloud запустил сетевые диски в Москве

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, расширил географию сетевых дисков — блочных хранилищ, которые не привязаны к конкретному серверу и подключаются по сети. Теперь решение доступно в московской локации провайдера. Бизнес сможет гибко масштабировать инфраструктуру для хранения данных, не прерывая работу ИТ-систем и клиентских приложений. Об этом CNews сообщили представители Timeweb Cloud.

На первом этапе сетевые диски в Москве доступны для кластеров Kubernetes, в планах подключение к виртуальным серверам и другим сервисам. С 2024 г. решение работает на площадках Timeweb Cloud в Санкт-Петербурге.

Сетевые диски используются для высоконагруженных проектов, централизованного хранения, бэкапов и архивов. С их помощью DevOps-инженеры, разработчики и ИТ-администраторы увеличивают общий объем хранилища независимо от емкости серверов без остановки работы. Сервис востребован компаниями из ИТ, ритейла и e-commerce, медиа, EdTech, а также в сфере производства и других областях.

«Мы видим высокий спрос: в первые недели работы сервиса в Москве созданы сотни сетевых дисков. Бизнесу важен баланс производительности, надежности и предсказуемой стоимости — и сетевые диски его дают. Компании платят только за объем хранения, операции не тарифицируются», — сказал Илья Копыт, Product Lead Timeweb Cloud.

Провайдер предлагает два типа сетевых дисков: горячее хранилище на NVMe для ресурсоемких проектов и холодное на HDD для архивов и бэкапов. Производительность NVMe-дисков достигает 30 тыс. операций чтения в секунду при пропускной способности до 500 Мбайт/с. HDD-дисков — до 2 тыс. операций и до 200 Мбайт/с. В Москве клиентам доступны NVMe-диски, в планах добавление HDD-хранилищ.

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