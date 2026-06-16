Разделы

ПО Софт
|

SCADA «Симплайт» 5 подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Симплайт» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard 17, 18 и SCADA «Симплайт» 5 версия 5. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

SCADA «Симплайт» 5 — российская SCADA, готовая к импортозамещению (включена в реестр отечественного ПО), предназначена для систем управления и диспетчеризации в промышленности, ЖКХ, строительстве и других высокотехнологичных отраслях. Система обеспечивает полный контроль над любым технологическим объектом в реальном времени, а также позволяет провести анализ прошедших событий. Разработанный в среде разработки серверный проект, одинаково работает в любой ОС без переделок и доработок.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Аладдин» и «Группа Астра» объединили инфраструктуру и безопасность в единую экосистему

В России создана ИИ-система для контроля ледовой обстановки

Опыт применения ИИ в ритейле: как система распознавания товаров меняет кассовые процессы

Эстонские госучреждения отправляют в карантин электронную почту из Рунета

Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора

Самый большой международный аэропорт России перевел управление багажной системой на российское ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще