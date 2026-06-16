SCADA «Симплайт» 5 подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Симплайт» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard 17, 18 и SCADA «Симплайт» 5 версия 5. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

SCADA «Симплайт» 5 — российская SCADA, готовая к импортозамещению (включена в реестр отечественного ПО), предназначена для систем управления и диспетчеризации в промышленности, ЖКХ, строительстве и других высокотехнологичных отраслях. Система обеспечивает полный контроль над любым технологическим объектом в реальном времени, а также позволяет провести анализ прошедших событий. Разработанный в среде разработки серверный проект, одинаково работает в любой ОС без переделок и доработок.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.