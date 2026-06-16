Разработка НГУ RAGU (Retrieval‑Augmented Generation & Understanding) помогает нейросетям отвечать без «галлюцинаций»

Разработка НГУ RAGU (Retrieval‑Augmented Generation & Understanding) помогает нейросетям отвечать без «галлюцинаций». Над проектом работает команда под руководством доцента Новосибирского государственного университета Ивана Бондаренко. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

RAGU — это модульный движок GraphRAG, предназначенный для тех случаев, когда простого векторного поиска уже не хватает и нужно строить полноценные графы знаний по текстовым документам. Он позволяет собирать, хранить и гибко опрашивать структурированные данные, опираясь на граф связей между понятиями, а не только на похожесть формулировок.

«Сырой текст автоматически режется на устойчивые фрагменты, из них нейросеть выделяет сущности и связи, после чего RAGU собирает граф, объединяет дублирующиеся узлы и разбивает сеть на кластеры по алгоритму Лейдена», — сказал Иван Бондаренко.

В результате получился универсальный конструктор систем интеграции языковых моделей с базами знаний. Когда у пользователя возникает вопрос, особенно сложный, система позволяет сгенерировать ответ, основанный именно на знаниях о предметной области, причем корректно, быстро и без галлюцинаций. Тем самым, RAGU помогает искусственному интеллекту опираться на формальную модель знаний, извлеченных из документов, а не на общие статистические ассоциации.

Сейчас наработки RAGU уже используются в системе «Менон» — цифровом помощнике абитуриента НГУ, который отвечает на вопросы о поступлении, учебных программах и жизни в университете. В отличие от стандартных поисковых сервисов, «Менон» ведет с пользователем диалог и формулирует ответы своими словами, опираясь на специально структурированную базу данных об университете.

«Такую систему можно адаптировать и для других отраслей — от строительства до работы с нормативной документацией. Везде, где есть архив документов или база знаний и нужно эффективно использовать ее при принятии решений, важна система, которая, с одной стороны, хорошо понимает язык, а с другой — умеет строить формальную модель знаний на основе текстов», — сказал Иван Бондаренко.

По словам исследователя, команда систематически сравнивает свое решение с зарубежными и российскими аналогами.

«Мы сравнивали RAGU с китайским решением LightRAG, которое сейчас считают одним из наиболее продвинутых в мире, и рядом других библиотек. Наше решение показывает лучшую качество работы и в части самой нейросети MenoLite, и в части библиотеки RAGU, в которой эта модель используется», — отметил он.

Над проектом работает команда, куда входят сам Бондаренко как представитель лаборатории прикладных цифровых технологий НГУ, его выпускник Михаил Комаров и другие ребята – как нынешние студенты, так и выпускники, уже работающие в ИТ‑компаниях. Также в проекте участвуют студенты других университетов — от Дальневосточного федерального до Балтийского университета имени Канта.

В ближайших планах участников проекта: научить систему еще лучше понимать «живую» человеческую речь и сложные диалоги. Разработчики работают над компонентом, который переписывает пользовательский вопрос в более независимую от контекста форму для поиска по графу знаний: он должен корректно обрабатывать неоднозначные аббревиатуры вроде «ИТ» (информационные технологии или Институт теплофизики), учитывать историю диалога, правильно привязывать местоимения и пропуски в фразах.