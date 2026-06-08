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РВИ представила финальную версию Стратегии развития видеоигровой индустрии

РВИ представила финальную версию Стратегии развития видеоигровой индустрии России — документ строится на инвестициях для разработчиков, выстраивании благотворного диалога с государством, экспорте российских игр и многом другом. Документ содержит семь ключевых направлений, каждое из которых предусматривает комплекс мер по развитию отрасли до 2035 г. Об этом CNews сообщили представители РВИ.

В марте проект Стратегии был представлен в открытом доступе и разослан представителям индустрии и государственным органам, взаимодействующим с видеоигровой отраслью. До 30 апреля организация собирала замечания и предложения от адресатов и других лиц, изъявивших желание принять участие в формировании Стратегии.

Финальная версия Стратегии основывается на принципах роста, взаимовыручки и инвестиций. Как отмечают в РВИ, сейчас в мировой индустрии доля русскоязычных разработчиков значительно меньше, чем позволяет потенциал. Для его развития и необходима сильная, саморегулируемая и обеспеченная инвестициями на годы вперед индустрия.

«Мы считаем, что после кризиса 2022 г. индустрия медленно выходит на рост и может перейти на траекторию быстрого развития, если будут созданы соответствующие условия. Для этого необходима скоординированная совместная системная работа. Первым таким шагом была Пятилетняя дорожная карта развития видеоигровой индустрии. Данная Стратегия — следующая ступень», — сказал генеральный директор РВИ Василий Овчинников.

Так, РВИ акцентирует внимание на необходимости максимального привлечения инвестиций в отрасль, выстраивании способствующего развитию диалога с государством, формировании адекватного статуса видеоигр как части культуры, а не деструктивного явления, сохранении связи с глобальными рынками, а также развитии профильного образования.

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Стратегия содержит в себе семь основных направлений, каждое из которых предусматривает комплекс мер по реализации ключевых целей отрасли: формирование регулярного рабочего взаимодействия с государственными структурами; привлечение инвестиций в российские проекты и формирование благоприятной инвестиционной среды; развитие технологического потенциала видеоигровой индустрии; публичные коммуникации для развития видеоигровой индустрии; развитие профессионального и игрового сообщества; международные отношения и развитие экспортного потенциала; развитие образовательных инициатив в индустрии.

Ключевые коммерческие компании рынка и индустриальные ассоциации сообщили о готовности следовать направлениям Стратегии и содействовать ее реализации. В их числе Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ), Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ), Фонд IndieGO, «Фогейм», RuStore, «Мир Хобби», Langame, «Бука», Overmobile и другие компании.

Итогом реализации Стратегии к 2030 г. должна стать самоорганизованная индустрия c экосистемой в виде коммерческих инвестиционных фондов и государственных мер поддержки, а к 2035 г. — вхождение в семерку крупнейших мировых видеоигровых индустрий.

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