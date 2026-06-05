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Искусственный интеллект на службе здоровья: технологии Сбербанка помогают врачам и пациентам Подмосковья

Сбербанк и правительство Московской области поделились первыми результатами цифровой трансформации здравоохранения региона. В рамках сотрудничества был запущен комплекс цифровых медицинских сервисов на базе искусственного интеллекта, которые уже сегодня успешно работают и помогают врачам и пациентам. Диагностический ассистент работает во всех поликлиниках Московской области, становясь одним из ключевых цифровых инструментов поддержки первичного звена здравоохранения. Более одного миллиона диагнозов в месяц ставят врачи-терапевты с помощью ассистента. ИИ-помощник для расшифровки лабораторных анализов активно используют более пяти тысяч жителей области ежемесячно, получая быстрые и понятные разъяснения результатов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Ростислав Павлов, руководитель индустрии здоровья Сбербанк: «Мы разрабатываем наши решения с учетом потребностей как врачей, так и пациентов. Конечная цель всех внедряемых инноваций индустрии здоровья Сбера — повышение качества и продолжительности активной жизни людей. Это достигается за счет предоставления людям инструментов для заботы о своем здоровье в повседневной жизни, а врачам — для снижения рутины и повышения скорости и эффективности диагностики, чтобы больше времени оставалось на общение с пациентом. Мы не останавливаемся на достигнутом и вместе с правительством Московской области ведем работу над внедрением дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Это позволит вывести заботу о здоровье жителей Подмосковья на принципиально новый уровень».

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Диагностический ассистент AIDA (AI DiagnosticAssistant) от компании «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) помогает врачу в постановке предварительного диагноза, анализирует данные электронных медицинских карт пациента за последние два года (жалобы, анамнез, результаты осмотров и исследований) и предлагает варианты. Это работает как «второе мнение», экономя время специалиста и повышая точность диагностики, при этом окончательное решение всегда остаётся за врачом.

Жители региона используют ИИ-помощника для расшифровки лабораторных анализов в мобильном приложении «Добродел Здоровье». Помощник работает на базе «ГигаЧата», анализирует результаты и простым языком описывает их для пользователя, а при необходимости рекомендует консультацию конкретного специалиста. Оперативное получение расшифровки ускоряет путь к выздоровлению и снижает нагрузку на поликлиники.

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