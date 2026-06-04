Wildberries добавит ИИ-ассистента в поиск товаров

Wildberries (входит в группу RWB) запускает ИИ-ассистента для поиска товаров. Новый инструмент даст возможность пользователям формулировать запросы на естественном языке и быстрее находить подходящие товары под конкретную задачу. Ассистент работает в формате чата и использует собственную большую языковую модель (LLM) для обработки пользовательских запросов. Об этом CNews сообщили представители RWB.

ИИ-ассистент может помочь, когда покупатель ищет не только конкретный товар, но и решение задачи. Например, пользователь может попросить подобрать подарок коллеге до 3000 руб., найти робот-пылесос для квартиры с домашними животными, собрать товары для поездки с ребёнком или выбрать рюкзак для ноутбука и командировок. Ассистент обработает запрос и предложит релевантные товары прямо в чате. После чего эти товары можно будет сравнить, обсудить их особенности и уточнить свой запрос.

Точка входа в ассистента находится в поисковой выдаче Wildberries. После перехода в чат пользователь может сформулировать запрос обычным языком, уточнить его и получить подборку товаров. Ограничений по категориям нет: ассистент может работать с разными покупательскими задачами — от одежды, косметики и товаров для дома до электроники, бытовой техники, детских товаров и подарков.

«Мы встроили искусственный интеллект не как дань моде, а как полезный инструмент — чтобы он помогал пользователю в момент выбора. Поиск на маркетплейсе давно перестал быть только строкой для ввода ключевых слов: часто покупатель приходит не с точным названием товара, а с задачей, ситуацией или ограничениями. ИИ-ассистент помогает перевести такую задачу в понятный покупательский сценарий и быстрее найти подходящие товары», — отметила директор по продукту сайта и приложения Wildberries Кристина Мошко.

Расширение тестирования ИИ-ассистента продолжает развитие ИИ-инструментов Wildberries для поиска, оценки и выбора товаров. Ранее компания уже запустила «Умное сравнение», виртуальную примерочную, умный поиск по фото и нейросетевой пересказ отзывов. Эти инструменты помогают пользователям быстрее ориентироваться в большом ассортименте маркетплейса и принимать более осознанные решения о покупке.

По итогам расширенного тестирования Wildberries будет анализировать пользовательский опыт и развивать сценарии работы ИИ-ассистента дальше.