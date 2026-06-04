«СберСтрахование» объединила мониторинг киберугроз и киберстрахование в одном продукте

«СберСтрахование» запускает новую страховую программу, которая сочетает непрерывный мониторинг ИТ-ландшафта бизнеса и полис киберстрахования. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Продукт помогает бизнесу перейти от классической логики «сначала инцидент — потом компенсация» к превентивной модели управления цифровыми рисками — профилактика становится ядром системы, а страхование — финансовой подушкой на случай, когда предотвратить угрозу не удалось.

При заключении договора клиент получает доступ к сервису непрерывного мониторинга ИТ-инфраструктуры от компании-партнёра, которая оказывает услуги по кибербезопасности для бизнеса. Система в режиме реального времени отслеживает цифровой периметр и обновляется, адаптируется к новым векторам атак. Если происходит киберинцидент, клиент получает автоматическое уведомление об этом. Оно становится основанием для страховой выплаты. Дополнительные документы для подтверждения страхового случая не нужны.

Полис покрывает ключевые виды рисков, критичные для операционной устойчивости бизнеса: причинение ущерба третьим лицам из-за утечки персональных данных; упущенная выгода от перерыва в деятельности; затраты на восстановление баз данных, архивов и документов; убытки от кражи денег через интернет-банк или с использованием электронной цифровой подписи; расходы на расследование причин киберинцидента.

Для малого бизнеса объем покрытия может составлять до 50 млн руб., для среднего — до 150 млн руб. Для крупных компаний и корпораций условия определяются индивидуально в зависимости от цифровой зрелости, уровня защищённости и потребностей клиента.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Сегодня кибератаки развиваются очень быстро, буквально за секунды, а ущерб наносится в течение нескольких часов. В таких условиях бизнесу интересны программы, которые не только покрывают их убытки в случае успешной атаки, но и превентивно повышают устойчивость перед ними. Новая архитектура риск-менеджмента компаний выстраивается именно в этой логике: страхование становится неотъемлемой частью системы управления цифровыми рисками, а не просто финансовой компенсацией после события. Минимальная стоимость полиса составляет 35 тыс. руб. в месяц. Для сравнения, содержание штатного отдела информационной безопасности обходится бизнесу уже в сотни тысяч рублей в месяц. Кроме того, компании без страховой защиты необходимо иметь собственный финансовый резерв для покрытия ущерба от успешной кибератаки».