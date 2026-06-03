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В Башкирии более 3000 жителей обеспечили быстрым мобильным интернетом

Еще 12 небольших населенных пунктов республики вошли в программу «Устранение цифрового неравенства». Благодаря сотрудничеству «МегаФона» и регионального министерства цифрового развития государственного управления сельчане в девяти районах получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету оператора. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Малые населенные пункты, где суммарно проживает более 3000 человек, расположены в Абзелиловском, Белебеевском, Благовещенском, Бураевском, Калтасинском, Мечетлинском, Мишкинском, Учалинском и Шаранском районах.

В частности, работы прошли в совсем малочисленных поселениях. К примеру, в селе Орловка проживает около 100 человек, а в населенных пунктах Давлетшино, Ишкильдино, Старокарагушево, Бикшиково, Кутуево, Новые Карьявды — менее 300. Такие параметры продиктованы условиями федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», действующего в России более 10 лет.

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Связь «МегаФона» стала доступна и в живописных уголках региона, которые пользуются популярностью у отдыхающих. К примеру, в окрестностях деревни Давлетшино находятся озера Бурсунсы и Атавды с пляжными зонами, а вблизи Ишкильдино — Башкирский государственный природный заповедник. После проведенных работ местные жители и приезжие могут смотреть видео в высоком качестве, пересылать тяжелые файлы в мессенджерах и при необходимости работать удаленно.

«Как показывает наша аналитика, в республике пользователи в сельской местности уже сравнялась по мобильному трафику с горожанами. Одному абоненту здесь сейчас в среднем необходимо порядка 22 ГБ в месяц, год назад показатель составлял 20 ГБ. Рекордсменами по объему интернет-данных на человека являются как раз отдаленные деревни с небольшим населением. Государственная поддержка вносит существенный вклад в их доступ к цифровым сервисам», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

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