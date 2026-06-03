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«МТС Банк» и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИБ

«МТС Банк» и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения кибербезопасности. Ключевая цель – развитие информационной безопасности в России. Об этом CNews сообщил представитель «МТС Банка».

В рамках партнерства участники планируют активное экспертное взаимодействие, направленное на повышение уровня защищенности инфраструктуры «МТС Банка», совершенствование процессов выявления киберинцидентов, развитие мер предупреждения кибератак и обеспечения комплексной кибербезопасности для клиентов банка. Результаты совместной работы станут основой совершенствования механизмов защиты, имеющих стратегическое значение для всего финансового рынка.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Информационная безопасность – ключевой фактор стабильности и доверия к финансовой системе. Это, в первую очередь, гарантия безопасности средств и личных данных клиентов, а также стабильная работа финтех-сервисов. Ландшафт киберугроз постоянно меняется, киберпреступники круглосуточно ищут лазейки в системах. Только действуя на опережение, мы можем эффективно противостоять атакам. Объединение опыта и экспертизы современного цифрового банка и одного из технологических лидеров рынка – важный шаг не только в повышении уровня защищенности нашей компании, но и всего финансового сектора России», – сказал председатель правления «МТС Банка» Эдуард Иссопов.

«Цифровизация и внедрение технологий искусственного интеллекта позволили финансовым организациям существенно повысить эффективность бизнес-процессов. Вместе с тем расширилась поверхность атаки и возросли требования к защите цифровых активов и критически важных информационных систем. Мы рассматриваем это соглашение как основу для долгосрочного партнерства, в рамках которого сможем совместно укреплять цифровую инфраструктуру и повышать уровень кибербезопасности финансовых сервисов. Уверены, что объединение наших компетенций позволит создавать еще более надежные цифровые сервисы для клиентов, повышать устойчивость финансовых организаций к киберрискам и способствовать развитию безопасной цифровой среды в отрасли в целом», – отметила вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и СНГ Анна Кулашова.

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