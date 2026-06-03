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«Контур» помог «Русскому морю» перейти на налоговый мониторинг

С 1 января 2025 г. компания «Русское море» перешла на режим налогового мониторинга (НМ). После перехода число налоговых требований к компании сократилось на 35%. В качестве витрины данных используется сервис «Контур.Налоговый мониторинг». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Компании «Русское море» уже в 2022 г. ИФНС предложила перейти на налоговый мониторинг. Ключевыми аргументами для перехода стали отсутствие выездных проверок, которые для крупнейших налогоплательщиков были обязательными, и возможность получать мотивированное мнение инспектора. Компания приняла решение о переходе, подготовка заняла около восьми месяцев.

За это время в «Русском море» полностью автоматизировали налоговый учет в своей системе. Изменения в законодательстве о маркировке товаров и внедрение системы «Честный знак» помогли увеличить электронный документооборот: контрагенты компании были вынуждены перейти на ЭДО. «Русскому морю», в свою очередь, пришлось в сжатые сроки дорабатывать внутренние регламенты и выстраивать техническую архитектуру. Эти изменения помогли улучшить общую готовность компании к переходу на НМ. По внутренним оценкам изначально степень готовности составляла 50%, но налоговая инспекция оценила этот показатель в 80%.

Масштаб проекта по вступлению в НМ требовал помощи вендора. По итогам тендера остановились на «Контуре», у которого уже накоплен опыт перевода организаций на НМ, а также разработана витрина данных. Кроме того, «Русское море» уже пользовалось продуктами «Контура» — «Контур.Диадоком», «Контур.Экстерном» и др. Оставалось лишь интегрировать эти сервисы с внутренней учетной системой и с витриной НМ.

Благодаря объединению витрины данных «Контур.Налоговый мониторинг» с системами «Диадок», «Экстерн» и «», в нее автоматически попадают декларации и первичные документы. Подготовка данных для раскрытия — реализации механизма drill-down — происходит без промежуточных стадий: компания переносит сведения из «1С», а «Контур» автоматически добавляет актуальные версии деклараций и требуемые документы. В итоге выгрузка включает полный комплект данных: первичные учетные документы, договоры, контрагентов, проводки, журнал операций. Этого достаточно не только для прозрачного раскрытия отчетности, но и для бесшовной интеграции с АИС «Налог-3».

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После перехода на НМ объем документов, которые запрашивает ИФНС, существенно снизился. Количество требований сократилось на 35–40% по сравнению с девятью месяцами 2025 г. (требования по НДС сюда не попадают), а возмещение НДС заметно ускорилось.

Наталья Обухова, главный бухгалтер АО «Русское море»: «Запросы через витрину данных поступают редко, мы постоянно на связи с инспектором. Даже если возникают вопросы — по мотивированному мнению, декларациям или документам, — они не отправляются как требования. Инспектор пишет сообщение, и мы проверяем, действительно ли есть расхождение или отсутствие какого-то документа».

Павел Жданов, руководитель отдела внедрения «Контур.Налоговый мониторинг»: «Налоговый мониторинг — более человечный режим налогового контроля, который помогает выстраивать плотную коммуникацию с инспекцией и решать вопросы в режиме «вопрос — ответ».

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