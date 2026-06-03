Что изменилось в «Яндекс 360»: от беззвучных сообщений до новых методов API

«Яндекс 360» представил майские обновления сервисов. В «Телемосте» появилась беззвучная отправка сообщений и функция завершения трансляций, а в «Диске» — новая версия десктопного приложения и дополнительные настройки совместной работы. Обновления также получили «Трекер», «Документы», «Почта», «Вики» и «Формы». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В «Диске» вышла новая версия десктопного приложения 4.0. Теперь пользователи могут работать через «Проводник Windows» не только со своими файлами, но и с общими дисками и папками, к которым получили доступ. Для компаний малого и среднего бизнеса появились новые настройки совместной работы: папками, подпапками и файлами можно делиться с сотрудниками или группами.

В «Телемосте» обновили инструменты для коммуникации. В мобильном приложении появилась беззвучная отправка сообщений. Также сервис получил функцию завершения трансляций: организаторы и соорганизаторы могут уведомить участников об окончании эфира одним действием. Кроме того, увеличили лимит папок и чатов в них: теперь пользователям доступны до 30 папок с чатами и до 200 чатов в каждой из них, новые реакции на сообщения и предварительная проверка микрофона и динамиков перед встречей.

В «Трекере» расширились возможности триггеров. При настройке действия «HTTP-запрос», которое позволяет автоматически передавать данные между «Трекером» и другими сервисами, тело запроса теперь отображается в универсальном текстовом формате JSON с подсветкой синтаксиса и отступами. Это помогает быстрее проверять настройки интеграций и находить ошибки в данных. Также пользователи могут управлять триггерами прямо со страницы настройки: включать и отключать их, дублировать, удалять и просматривать автора.

В «Документах» появились настройки межбуквенного интервала, включая готовые варианты оформления текста и возможность задать собственные параметры. В «Почте» добавилась поддержка URI-ссылок для работы с локальными приложениями и корпоративными системами.

В «Вики» и «Формах» расширили возможности API. Также в Вики появились новые методы управления доступом к страницам: добавление, изменение и удаление прав пользователей и групп, а также очистка персональных доступов. А в API Форм добавились инструменты для создания и настройки форм.