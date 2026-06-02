Разделы

ИТ в банках Искусственный интеллект
|

ВТБ может создать платформу для объединения роботов и ИИ-агентов

Банк ВТБ исследует возможность разработки первой в России платформы, которая объединит цифровых ИИ-агентов и физических роботов в единой среде управления. Это один из проектов Центра компетенций по искусственному интеллекту (ИИ) в Китае, который ВТБ развивает вместе со своим технологическим партнером – компанией Т1.

В основе идеи лежит создание коммуникационного интерфейса для взаимодействия между ИИ-агентами и физическими роботами на базе платформы ИИ-агентов, которая уже работает в ВТБ. Роботы и цифровые помощники будут представлены как унифицированные «кубики», которые не ограничатся одними задачами и могут быть комбинированы между собой в различных вариациях. Например, такие роботы могут обслуживать клиентов в банковских отделениях, выполнять услуги инкассации или безопасности и т. п., а настройки их функционала могут постоянно меняться в зависимости от потребностей пользователей.

Управление роботом будет осуществляться через VLA-модели (Vision-Language-Action). VLA – это мультимодальная генеративная нейронная сеть, которая воспринимает разные модальности (голос, текст, видео, сенсоры), а на выходе генерирует действия робота в реальном мире.

Также ИИ-агенты и роботы смогут обмениваться данными в реальном времени, обучая и дополняя друг друга: цифровой помощник может предоставить роботу аналитику, а робот — передать в систему данные о физическом мире со встроенных в него датчиков.

На текущий момент ВТБ завершил разработку базовой версии проекта. Следующим шагом станет закупка роботов в Китае через Центр компетенций по ИИ.

«Усовершенствованная платформа ИИ-агентов в будущем позволит стереть грань между виртуальными и физическими искусственными исполнителями задач. Это следующая ступень в роботизации и развитии ИИ-агентов. Данное объединение откроет новые возможности для автоматизации процессов в финансовом секторе, а в перспективе — предложить универсальное решение рынку», — сказал Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ в преддверии ПМЭФ-2026.

Рекламаerid:2W5zFH4cgXKРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: www.vtb.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями

Жадность Microsoft зашкалила. За доступ к ИИ-помощнику программистов обдирают до нитки по новой системе оплаты

Импортозамещение в ЦОД перестало быть самоцелью — на первый план вышли надежность и совокупная стоимость владения

Практическая польза нейросетей для миллионов россиян. В гигантском интернет-магазине появилось ИИ-сравнение товаров

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Госсектор увеличил закупки СХД на 75%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290