Более 300 тысяч подростков ищут работу на лето

Более 300 тыс. российских подростков планируют работать этим летом, при этом 120 тыс. из них уже ведут активные поиски. Еще более 40 тыс. школьников сейчас рассматривают конкретные предложения, а 3 тыс. получили приглашения от работодателей, выяснили аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Об этом CNews сообщили представители

Наиболее востребованным форматом трудоустройства у школьников остается традиционная полная занятость, ее выбирают 60% подростков (91 тыс.). Частичную занятость предпочитают 20% (30,3 тыс.), проектную работу — 18% (27,4 тыс.), стажировки — 1% (2,1 тыс.), а волонтерство — менее 1% (0,4 тыс.).

При этом 2\3 школьников (88 тыс.) хотели бы работать полный день этим летом. Гибкий график привлекает 3% (2,9 тыс.), сменный — 2% (1,8 тыс.). Кроме того, 17% (18,8 тыс.) рассчитывают на удаленный формат, однако дистанционный режим работы сегодня предлагают лишь в 4% вакансий, доступных с 14 лет.

Интересно, что активность подростков на рынке труда неравномерна и отличается в зависимости от пола соискателя. Так, девушки проявляют больше интереса к летнему заработку: на них приходится 58% резюме (56,3 тыс.), тогда как на юношей — 42% (41,5 тыс.).

На данный момент в России для школьников открыто 2,7 тыс. вакансий. Чаще всего работодатели ищут курьеров (0,5 тыс. вакансий), промоутеров (0,5 тыс.), упаковщиков (0,4 тыс.) и продавцов (0,3 тыс.). По 0,2 тыс. предложений доступно для аниматоров, сборщиков заказов и официантов, а по 0,1 тыс. — для таргетологов, догситтеров и специалистов колл-центров.

Условия оплаты на этих позициях различаются в зависимости от нагрузки и специфики задач. Почасовая оплата выше всего у догситтеров (1–2 тыс. руб. в час), аниматоров (1–1,3 тыс. руб.) и уборщиков (0,8–1,4 тыс. руб.), а таргетологам предлагают 0,5–1 тыс. руб.

За одну смену больше всех потенциально могут заработать курьеры — 3–5 тыс. руб., упаковщики — 1,5–2,5 тыс. руб. Более скромный доход предлагают расклейщикам объявлений — 1,2–2,3 тыс. руб. за смену, и промоутерам — 2 тыс. руб.

При ежемесячной оплате лидируют официанты и сборщики заказов (от 50 тыс. руб.). Работникам колл-центров предлагают 40 тыс. руб., разнорабочим — 35 тыс. руб., няням и озеленителям — по 30 тыс. руб., фотографам — от 25 до 40 тыс. руб., а продавцам — от 27 до 30 тыс. руб.

«По закону официально начать работать можно с 16 лет, однако при согласии родителей или органов опеки трудовой договор разрешено заключать уже с 14-15 лет, а для творческой работы – и до достижения 14 лет. При этом работодатели обязаны строго следить за графиком несовершеннолетних сотрудников. Закон защищает их от перегрузок: в период летних каникул подростки до 16 лет могут работать не более 24 ч в неделю, а от 16 до 18 лет — не более 35 ч. Правило о сокращении рабочего времени из-за учебы летом не применяется, что позволяет ребятам трудиться полную разрешенную смену», — сказал Александр Кузнецов, юрист hh.ru по трудовому праву.

