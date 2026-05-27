MWS Cloud и «Ситикард» заключили соглашение о сотрудничестве

MWS Cloud (входит в «МТС Web Services»; MWS) и разработчик цифровых решений для платежей на пассажирском транспорте компания «Ситикард» договорились о большом технологическом партнерстве. Компании будут вместе развивать современные ИТ-платформы, переносить полезные городские службы в надежные облака и внедрять умные решения на базе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Совместная работа начнется с глубокого технического аудита действующих систем, после чего ИТ-специалисты приступят к развертыванию новых мощностей. Партнеры планируют создать кросс-функциональные проектные группы и привлечь ведущих внешних экспертов для разработки уникальных алгоритмов. Важной частью взаимодействия станет проведение регулярных технологических встреч, круглых столов и научно-практических семинаров для обмена опытом. Это позволит командам не просто использовать готовые облачные продукты, а проектировать гибкие кастомные сервисы под постоянно меняющиеся запросы пользователей.

Главная задача сотрудничества — сделать привычные цифровые сервисы более быстрыми, удобными и устойчивыми к любым сбоям. Для этого партнеры обновят техническую базу систем, настроят безопасное хранение больших объемов данных и защитят платформы от перегрузок. Важной частью совместной работы станет запуск нейросетей, которые помогут автоматизировать рутину и быстрее обрабатывать запросы пользователей. При этом все новые технологии будут разворачиваться на принципах взаимного доверия, открытости и строгой безопасности всей информации.

Особое внимание в рамках партнерства будет уделено долгосрочной стратегии развития. Компании заключили соглашение сразу на три года, что позволит им последовательно реализовать даже самые сложные ИТ-инициативы. На протяжении всего этого времени стороны обязуются строго соблюдать антикоррупционные стандарты и требования законодательства о защите конкуренции. В будущем пул совместных задач может быть расширен, так как партнеры планируют активно привлекать к работе дочерние и аффилированные структуры для усиления технологического потенциала проектов.

«Это важный шаг для создания удобных цифровых сервисов. Наша цель — дать коллегам доступ к самым продвинутым облачным мощностям и готовым инструментам искусственного интеллекта. У MWS есть большой опыт и все необходимые технологии, чтобы помочь партнеру пройти цифровую трансформацию, сделать его платформы гибкими и запустить полезные интеллектуальные функции для людей», — отметил коммерческий директор «МТС Web Services» Александр Чеснавский.

