Web3 Tech запускает обучение для компаний, планирующих работу с цифровыми активами

Компания Web3 Tech, разработчик корпоративных блокчейн-решений и провайдер web3-сервисов, запускает программы обучения различным сценариям взаимодействия с цифровыми активами для финансовых организаций, технологических команд, специалистов по информационной безопасности, рискам, комплаенсу, юридических подразделений и управленческих команд. Услуга рассчитана на компании, которые готовятся к запуску сервисов и инфраструктуры в сфере ЦФА и формируют внутренние команды под новые направления. Об этом CNews сообщили представители Web3 Tech.

Запуск услуги связан с растущим спросом на практические знания в сфере цифровых активов. За последние два года банки, финтех-компании и участники ВЭД начали активнее изучать блокчейн-инструменты трансграничных расчетов, криптовалютную инфраструктуру и токенизированные активы. При этом рынок столкнулся с дефицитом специалистов, которые понимают, как такие инструменты работают на уровне технологий, ИБ, рисков и регулирования. Дополнительный спрос на обучение формирует скорое вступление в силу нового закона о «Цифровой валюте и цифровых правах», значительно развивающего регулирование цифровых активов и появление новых категорий участников рынка.

Практический опыт позволяет Web3 Tech обучать рынок не только на уровне базовой теории, но и через реальные технологические, регуляторные и операционные задачи, с которыми сталкиваются участники финансового сектора.

«Сегодня мы видим, что даже крупным финансовым организациям приходится отдельно обучать команды перед запуском проектов, связанных с цифровыми активами и международными расчетами. Отдельный запрос сформировался со стороны банков и финансовых организаций вне топ-5 рынка. У таких игроков есть интерес к запуску новых продуктов и сервисов, связанных с цифровыми активами, но часто не хватает внутренних компетенций, готовых риск-моделей и специалистов с практическим опытом работы в новой инфраструктуре», – сказал Кирилл Антонов, директор по развитию Web3 Tech.

Модули обучения от Web3 Tech охватывают технологический блок, управление рисками и ИБ, юридические вопросы. В программе будет преобладать практическая часть: разбор кейсов, тесты, работа с AML-инструментами, моделирование процессов и анализ сценариев применения инфраструктуры.

Управленческим командам обучение поможет сформировать практическое понимание рынка цифровых активов, возможных бизнес-моделей, операционных рисков и требований к запуску новых направлений. Модули для ИБ- и ИТ-специалистов будут включать принципы работы блокчейн-инфраструктуры и сетей, кастодиальных сервисов, криптографии и безопасного хранения ключей.

Для риск- и compliance-команд акцент будет сделан на AML-технологиях, принципам проверки кошельков и контрагентов, оценке рисков блокчейн-активов. Юридическим подразделениям обучение поможет разобраться в особенностях регулирования цифровых активов, договорных конструкциях и требованиях к новым участникам рынка.

Формат обучения включает очные и онлайн-модули, корпоративные программы, мастер-классы и закрытые отраслевые сессии для топ-менеджмента и советов директоров, посвященные принятию управленческих решений, оценке перспектив направления и пониманию условий, при которых компания может выходить в проекты, связанные с цифровыми активами.

«Компаниям уже недостаточно общего понимания блокчейна или криптовалют – им нужно разбираться, как устроены кастодиальные сервисы, как оценивать риски цифровых активов, как проверять контрагентов и кошельки, как выстраивать логику работы с ключами, мультиподписью, AML-инструментами и требованиями регуляторной среды. Мы запускаем обучение, чтобы помочь участникам рынка пройти этот путь быстрее и безопаснее: не через абстрактную теорию, а через практические сценарии, с которыми финансовые организации действительно сталкиваются при запуске проектов с цифровыми активами», – сказал Артем Калихов, генеральный директор Web3 Tech.