Speech2Text рассказал, как изменилось отношение россиян к нейросетям

В 2026 г. почти 88% российских пользователей нейросетей отмечают положительное отношение к ИИ-инструментам и остаются довольны результатом. К таким выводам пришла компания Speech2Text на основе опроса 1 тыс. респондентов, посещавших сайт компании. Об этом CNews сообщили представители

Технологии нейросетей прошли через длительный этап развития и трансформации: в IV квартале 2024 г. 42% пользователей, протестировавших нейросети, не видели в них технологии с высоким потенциалом развития, следует из данных Speech2Text. Тогда такие модели, как, например, ChatGPT от OpenAI, воспринимались скорее как источник информации, а не технология для прикладного использования. К концу 2024 и началу 2025 г. наиболее активными пользователями ИИ-инструментов оставались преимущественно разработчики и технические специалисты, которые применяли модели для генерации черновиков текстов, решения небольших программных задач и первичной обработки информации. На тот момент нейросети чаще использовались в качестве инструмента для подготовки основы данных, с которыми после работал человек.

За год ситуация изменилась: на конец 2025 и начало 2026 г. только 12% пользователей сохраняют негативное отношение к нейросетям. При этом, как отмечает генеральный директор Speech2Text Андрей Сегренев, сохраняющийся скепсис чаще всего связан с некорректной формулировкой запросов, что существенно снижает эффективность работы моделей.

Как в 2026 г. нейросети изменили рынок и отношение пользователей

«Резкий сдвиг в прогрессе, безусловно, связан с выходом моделей GPT-5 от OpenAI и Claude Opus 4 от компании Anthropic в середине 2025 года, которые заметно изменили рынок ИИ-инструментов. С выходом этих решений нейросети перестали быть инструментом для подготовки “черновиков” и превратились в полноценных цифровых ассистентов, способных решать широкий спектр задач – от программирования до выстраивания HR-процессов», – сказал эксперт Андрей Сегренев.

В 2026 г. пользователи перестали воспринимать ИИ-инструменты как экспериментальную и сложную технологию: для миллионов пользователей нейросети стали привычным инструментом для решения повседневных задач. Более половины российских пользователей уже отмечают преимущества нейросетей перед поисковыми системами, в особенности в части экономии времени.

Новые сценарии использования нейросетей

Сегодня сценарии использования нейросетей значительно расширились. По данным компании Speech2Text, помимо генерации кода и текстов, которая занимает около 70-80% всех запросов, активно развиваются другие направления. Среди них – аналитика данных, генерация изображений и видео.

«В 2026 г. генерация визуального контента стала одним из трендов в сценариях использования: люди теперь используют нейросети для создания креативов, продуктовых карточек или контента для социальных сетей. Еще один популярный сценарий – использование ИИ-инструментов для аналитики данных, который применяют практически все, от молодых студентов до профессиональных продуктовых команд», – сказал эксперт.

В 2026 г. ИИ-инструменты стали частью повседневной жизни наравне с поисковыми системами, мессенджерами и офисным ПО, а в ближайшие годы тренд на интеграцию нейросетей в рутинные процессы, вероятно, продолжит усиливаться.