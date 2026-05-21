«СберТех» и «МТТЕХ» будут развивать решения для высоконагруженных ИТ-систем транспортной отрасли

Российский разработчик программного обеспечения (ПО) СберТех и ИТ-компания Правительства Москвы «МТТЕХ» договорились о сотрудничестве в сфере решений для управления данными столичного городского транспорта. Компании подписали соглашение, направленное на продвижение, внедрение и поддержку совместимости своих программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Одна из целей партнерства — разработка комплексных ИТ-решений на базе созданных «МТТЕХ» и «СберТехом» инструментов для работы с большими данными, которые уже доказали надежность и зрелость в рамках эксплуатации в высоконагруженных инфраструктурах российских предприятий. Стороны будут оказывать взаимные профессиональные консультации, обмениваться информацией в области своей деятельности, совместно внедрять и развивать программные продукты, а также состоящие из них комплекты решений для хранения, мониторинга, аналитики и защиты данных в сфере столичного городского транспорта.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «ИТ-компания «МТТЕХ» создает технологичные сервисы, которыми пользуются миллионы жителей Московского региона. Чтобы пассажиры могли ежедневно оплачивать проезд и планировать маршруты в комфортном режиме, приложения московского городского транспорта должны бесперебойно функционировать в любое время суток и при любых нагрузках. Важнейшую роль в этом играют инструменты для работы с данными. Как эксперты в разработке производительного и безопасного ПО этого класса, мы рады предложить «МТТЕХ» свой опыт, проверенные подходы и продукты «СберТеха» для совместного создания отказоустойчивых, масштабируемых решений и их внедрения в проекты повышения городской мобильности».

Жанна Ермолина, генеральный директор «МТТЕХ»: «Объединение компетенций наших команд, совместное проектирование и интеграция решений будут способствовать гибкости, управляемости и защищенности ИТ-инфраструктуры московского транспорта. Это позволит предоставлять пассажирам современные, удобные сервисы и делать городскую среду более комфортной. Такую задачу перед нами поставил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов».

