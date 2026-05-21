МТС установит в Липецкой области 35 базовых станций отечественного производства

Оператор к началу 2027 г. установит на своей сети мобильной связи в Липецкой области 35 базовых станций российского производства. Общее же количество отечественного телеком-оборудования в 76 регионах России достигнет 3,8 тыс. единиц. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В этом году российские базовые станции «Иртея» выйдут в эфир в населенных пунктах практически во всех районах Липецкой области. Телеком-оборудование будет установлено специалистами как в районных центрах (Елец и Усмань), так и в малых населенных пунктах, например, в селе Заречный Репец в Задонском районе, где проживает всего 18 человек. Больше всего «Иртей» будет запущено в Задонском районе – половина из заявленного количества.

Оборудование может работать в диапазонах LTE. Функционал включает в себя интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. Оператор и телеком-вендор тесно сотрудничают в рамках форвардного контракта. По условиям контракта «Иртея» к 2030 г. поставит МТС 20 тыс. базовых станций.

«В настоящее время две отечественные базовые станции уже работают в поселке Добринка в Добринском районе и селе Меньшой Колодезь в Долгоруковском. В этом году мы продолжим расширять сеть российского телеком-оборудования в Липецкой области. До конца года «Иртея» появится практически во всех районах региона. Переход на отечественное оборудование – логичный и важный шаг в существующих реалиях. Это формирует технологический суверенитет такой важной отрасли как связь. Поэтому операторы планомерно внедряют отечественное «железо», чтобы телеком-структура России не зависела от внешних обстоятельств», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.