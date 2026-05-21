HeadHunter подписал соглашение о подготовке ИТ-специалистов с пятью вузами страны

Подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере обучения ИТ-специалистов между российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter и пятью крупными российскими вузами: РЭУ им. Г.В. Плеханова, РАНХиГС, МТУСИ, Центральным университетом, МГТУ «Станкин». Всего таких соглашений с ведущими вузами ИТ-направленности hh.ru заключил уже свыше 20 в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

В рамках реализации проекта Минцифры России по участию аккредитованных ИТ- компаний в обучении студентов ИТ-специальностей HeadHunter заключил соглашение с профильными вузами. Подписанные соглашения направлены также на повышение качества подготовки студентов ИТ-специальностей, усиление практической направленности обучения и его адаптацию к реальным задачам рынка, повышение мотивации студентов и привлечение талантливой молодежи в сферу ИТ.

В рамках сотрудничества с образовательными учреждениями HeadHunter будет участвовать в учебном процессе: направлять экспертов компании для преподавания отдельных дисциплин и курсов, проводить экспертизу рабочих программ дисциплин с учетом актуальных требований ИТ-рынка, организовывать стажировки для талантливых студентов.

Вузы со своей стороны заинтересованы в рекомендациях экспертов HeadHunter в части необходимости обновления рабочих программ дисциплин, обеспечат участие специалистов компании в преподавании, а также будут координировать студентов в совместных образовательных активностях и стажировках.

Таким образом, стороны делают акцент на обмене данными о результатах обучения студентов. Кроме того, вузы смогут оценить эффективность своих программ и повышать их соответствие запросам индустрии.

«Аналитики и эксперты HeadHunter на протяжении более 20 лет работы компании отслеживают тренды, развивающиеся на рынке труда, и внимательно изучают запросы работодателей. Мы как один из ключевых игроков рынка готовы делиться своей экспертизой с вузами и помогать делать современное образование более практически ориентированным, что переход от образования к работе был максимально бесшовным и эффективным — без разрыва между тем, чему учат, и тем, что действительно требуется бизнесу. Особенно это важно в условиях стремительных изменений в ИТ-сфере, которые мы наблюдаем в последние годы», — отметила Мария Комарова, заместитель генерального директора HeadHunter.