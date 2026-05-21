Разделы

Безопасность Бизнес
|

«АльфаСтрахование» и «АйТи Бастион» подписали соглашение о развитии сервисов с киберстрахованием

«АльфаСтрахование» и «АйТи Бастион» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании будут развивать решения, объединяющие инструменты информационной безопасности и страхование от киберрисков в рамках единого сервиса.

Партнерство предусматривает интеграцию страховых инструментов «АльфаСтрахование» в решения «АйТи Бастион». Клиенты смогут подключать средства киберзащиты одновременно со страховым покрытием в формате сервисной подписки.

Совместное решение ориентировано на компании различного масштаба – от среднего бизнеса до крупных предприятий промышленности, энергетики, финансового сектора, ритейла и электронной коммерции.

«Мы видим растущий запрос бизнеса на понятные и комплексные механизмы управления киберрисками. Компаниям важно не только снижать вероятность инцидентов, но и понимать, как будут покрываться возможные финансовые потери. Интеграция страхования в сервисную модель делает такую защиту более доступной и удобной для бизнеса», – сказал Владимир Скворцов, генеральный директор «АльфаСтрахование».

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

«АйТи Бастион» обеспечивает технологическую основу решения, включая защиту критически важных систем, контроль доступа и управление привилегированными пользователями, а также мониторинг и сервисное сопровождение инфраструктуры. «АльфаСтрахование» предоставляет финансовую защиту бизнеса в случае киберинцидентов.

«Страхование работает прежде всего на устойчивость бизнеса, а сегодня нет устойчивости без обеспечения информационной безопасности. Поэтому наше РАМ-решение обеспечивает решение бизнес-задач с точки зрения защиты инфраструктуры, а «АльфаСтрахование» – с точки зрения управления рисками. И мы, и они признаем, что абсолютной защиты не существует, но это не значит, что нужно бездействовать. Надо грамотно управлять доступами, но при этом страховать возможность нарушения периметра безопасности с помощью новых инструментов или технологий», — сказал Сергей Бочкарёв, генеральный директор «АйТи Бастион».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

В России с помощью ИИ созданы тихие винты с повышенной тягой для БПЛА

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Российские производители против передачи в сервисы документации на гаджеты. Так их будет проще взломать

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290