Спрос на курьеров в России за год вырос почти в три раза

За последний год работодатели заметно увеличили поиск сотрудников в сфере логистики и доставки: курьеров, кладовщиков и водителей. Сильнее всего вырос спрос на курьеров — количество вакансий для них увеличилось почти в три раза по сравнению с апрелем 2025 г. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Рост онлайн-торговли и развитие сервисов доставки продолжают стимулировать спрос на персонал в логистике. Компании усиливают найм сотрудников на всех этапах работы – от складской обработки до доставки заказов клиентам. Так, с апреля 2025 г. число вакансий для курьеров на hh.ru увеличилось почти в три раза – количество предложений выросло до 31,8 тыс. Прирост за месяц показали и вакансии для кладовщиков – работодатели разместили 16,3 тыс. предложений, что на 22% больше, чем год назад. Кроме того, продолжает расти спрос на водителей: количество вакансий увеличилось на 3% и составило 24,4 тыс.

«Мы наблюдаем продолжающийся рост e-commerce, а вместе с ним — усиление конкуренции за скорость доставки и качество логистики. Компании расширяют складскую инфраструктуру, открывают новые пункты выдачи заказов и наращивают объемы доставки, поэтому спрос на персонал в этой сфере растет. Кроме того, рынок труда здесь остается достаточно мобильным: специалисты охотно рассматривают новые предложения, а работодатели продолжают открывать вакансии, чтобы привлекать сотрудников под растущие задачи бизнеса», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Рост предлагаемых медианных зарплат сотрудников в сфере логистики и доставки в 2026 году, исследование hh.ru
Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

