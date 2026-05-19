САТЕЛ и ДИТ Москвы подписали соглашение о сотрудничестве

Компания САТЕЛ, российский разработчик и производитель программно-аппаратных решений, и Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) подписали соглашение о реализации совместных проектов, направленных на импортозамещение программного обеспечения и оборудования. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

Особое внимание будет уделено объединению усилий для реализации совместных проектов, направленных на развитие инфраструктуры Москвы. Компания САТЕЛ также адаптирует собственные программные разработки для нужд города с применением современных технологичных подходов.

Этот важный шаг подтверждает высокий уровень технологических возможностей компании САТЕЛ, а также открывает новый этап в разработке импортонезависимых решений для столицы.

«Сотрудничество с компанией САТЕЛ, в первую очередь, направлено на развитие городской технологической платформы «МосТех». Сегодня она уже включает в себя более 50 компонентов для работы с кодом, кибербезопасностью и центрами обработки данных, а также пользовательские устройства и многое другое. Совместная работа позволит городу расширить линейку решений «МосТех» новыми отечественными сервисами и оборудованием», – сказал Алексей Анисимов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы.

«Подписание соглашения с ДИТ Москвы – большая ответственность для нашей компании, и мы рады, что сможем внести свой вклад в цифровое развитие столицы. Объединение наших компетенций и экспертизы в области внедрения передовых отечественных решений позволит предложить действительно инновационные подходы для масштабирования технологий в городской инфраструктуре. Мы уверены, что наше стратегическое партнерство задаст высокие стандарты совместной работы и принесет ощутимые результаты уже в ближайшем будущем», — отметил Артур Айнетдинов, президент компании САТЕЛ.