MWS Cloud анонсировал сервис мультиоблачной связи c Cloud.ru

MWS Cloud, входит в МТС Web Services (MWS), объявил о планах по запуску сервиса мультиоблачной связи c платформой Cloud.ru. Концепция мультиоблака дает возможность распределять свои ресурсы и сервисы между несколькими независимыми облачными платформами. Мультиоблако может строиться на основе публичных, частных и гибридных облаков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках достигнутых договоренностей компании реализуют прямую сетевую связность на уровне инфраструктуры своих платформ. Это позволит клиентам провайдеров быстро и безопасно перемещать данные и приложения между облаками даже при сбоях и отключениях интернета. Передача трафика по выделенному каналу, а не через публичную сеть, обеспечит стабильное соединение и предсказуемую скорость по сравнению с обычным интернет-доступом. При этом время на запуск высокоскоростного защищенного соединения сократится с недель до часов.

Запуск сервиса запланирован на июнь 2026 г. На первом этапе услуга станет доступна через обращение в поддержку. В дальнейшем компании планируют организовать запуск сервиса «по клику». Это сократит время создания соединений между облаками партнеров до нескольких минут.

«Мультиклауд уже давно стал полноценной частью нашей жизни. Согласно исследованию MWS Cloud, среди компаний, пользующихся виртуальной инфраструктурой, 31% предприятий размещают свои данные в двух и более облаках, 10% — в трех и более. Наше партнерство с Cloud.ru позволит нам упростить использование этой концепции для наших клиентов — помочь им гибко управлять инфраструктурой сразу у двух ведущих российских провайдеров, чтобы эффективнее балансировать нагрузки и снижать затраты. Мы убеждены, что за мультиклаудом — будущее облачного рынка, и намерены формировать его вместе с ведущими провайдерами страны, делая мультиоблачные сценарии доступнее и удобнее для российского бизнеса», — отметил исполнительный директор MWS, генеральный директор MWS Cloud Евгений Колбин.

«Вместе мы реализуем одну из лучших практик глобального рынка — возможность быстро и просто пользоваться облаками разных провайдеров. Так бизнес сможет распределять рабочие нагрузки под конкретный запрос — повышать отказоустойчивость, оптимизировать расходы, соответствовать требованиям регуляторов, получать дополнительные мощности для работы с ИИ», — сказал исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

