В России готов новый суверенный мессенджер. Его сделала Wildberries

Wildberries разработал фирменный мессенджер. Он уже работает, но пока в режиме теста, и пользоваться им временно могут лишь сотрудники компании. Этот проект окутан тайной – все подробности о нем скрыты. Конкурировать мессенджер будет в первую очередь с «Максом» и Telegram. У Ozon своего мессенджера для обычных пользователей пока нет, а у «Яндекса» – есть.

«Ягодный» мессенджер

Российский маркетплейс Wildberries, входящий в тройку крупнейших в стране, ведет разработку собственного мессенджера. Об этом агентству ТАСС сообщила лично Татьяна Ким, соосновательница Wildberries и ныне глава RWB – объединенной компании Wildberries & Russ.

К моменту выхода материала проект находился в стадии пилотного тестирования, но обычные пользователи к нему не допущены. По словам Татьяны Ким, сейчас мессенджер используется исключительно сотрудниками Wildberries для решения «внутренних проблем».

Глава RWB не уточнила, работники каких именно подразделений Wildberries могут пользоваться фирменным мессенджером. «Мы запустили в тестовом режиме для сотрудников мессенджер, но он в первую очередь появился как решение наших внутренних проблем для общения нашей команды. Сейчас он в пилоте», – сказала она ТАСС.

Тайна, покрытая еще одной тайной

Вокруг мессенджера Wildberries очень много вопросов и пока ни одного ответа. Редакция CNews поинтересовалась у представителей RWB, будет ли он доступен только сотрудникам Wildberries, только пользователям маркетплейса или в принципе всем, но они от комментариев отказались.

Gemini Wildberries готовит фирменный мессенджер

Также в RWB не ответили, смогут ли пользоваться этим мессенджером граждане других стран с иностранными номерами телефонов, как долго будет длиться тестирование, и зачем Wildberries в принципе свой отдельный мессенджер. CNews также поинтересовался, как создавался мессенджер – с нуля или с привлечением открытых технологий (по этому принципу на открытом коде Telegram был разработан российский мессенджер Telega). На этот вопрос в RWB тоже не ответили, как и на вопрос, ловит ли он на парковке и в лифте.

«У наших коллег, которые его разрабатывают, большие планы. Конечно, они хотят сделать продукт, который они смогут вывести на рынок. Посмотрим, получится или нет. Главное сейчас правильно все разработать и в первую очередь сделать так, чтобы он работал для решения внутренних проблем», – сказала ТАСС Татьяна Ким.

Главные конкуренты

Wildberries входит в топ-3 крупнейших российских маркетплейсов, но он не первый из них, кто создал свой мессенджер. В тройке также присутствует «Яндекс» со своим «Маркетом», и у него есть «Яндекс Мессенджер». Но это в первую очередь корпоративное решение на замену американским Microsoft Teams и Slack.

У Ozon фирменного мессенджера, доступного обычным пользователям, к моменту выпуска материала не было.

На российском рынке мессенджер Wildberries, если он в итоге окажется потребительским, а не корпоративным, то есть будет доступен обычным пользователям, столкнется с конкуренцией как минимум двух схожих сервисов. В первую очередь это Telegram, который почти полностью замедлен в России с 1 апреля 2026 г., но которым россияне по-прежнему активно пользуются.

Также это продвигаемый холдингом VK нацмессенджер «Макс», появившийся весной 2025 г. Его разработчики уверяют, что сервисом пользуются более 100 млн человек.

Поначалу в «Максе», который ранее назывался Max, могли зарегистрироваться только обладатели российских и белорусских SIM-карт. В ноябре 2025 г. их количество увеличилось до девяти за счет стран СНГ, а в марте 2026 г. их стало 40. Но этого все равно недостаточно ввиду того, что в мире к середине 2026 г. насчитывалось 196 государств.

Наличие возможности регистрации в мессенджере людям из разных стран очень важно для россиян. Ввиду нынешних российских реалий у многих граждан страны родственники находятся за рубежом. И если до второй половины 2025 г. связаться с ними можно было через крупнейшие иностранные мессенджеры, то сейчас они почти не работают на территории России по причине их блокировок со стороны российских властей.